Díky, že s námi dál pomáháte! Společně jsme nakrmili staroušky v azylu Psí cesta František

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
13. března 2026
05:00

Díky štědrosti čtenářů přiskočily další peníze do sbírky na Donio, ze které Blesk tlapky pořizují kvalitní krmení Marp od www.krmiva-pucalka.cz  pro útulky a spolky. S prvním letošním závozem zamířily do hospice Psí cesta František ve středočeském Pičíně.

Psí cesta František je azyl pro staré a neumístitelné psy. Momentálně v něm žije 21 psích staroušků včetně velkých vlkodavů, kteří týdně spořádají zhruba pět pytlů granulí.

Dodávku krmení si převzala provozovatelka azylu Jana Taasante se svými svěřenci Dodávku krmení si převzala provozovatelka azylu Jana Taasante se svými svěřenci | Jana Ulrichová

„Granulky jim navíc ochucujeme konzervami. Jenom k snídani jich spotřebujeme dvanáct,“ řekla provozovatelka azylu Jana Taasante s tím, že krmivo musí být navíc velmi kvalitní. „Jsou to staří psi, kteří potřebují kvůli různým dietám hodně specifické krmivo, bezobilné, hypoalergenní,“ dodala s tím, že to přesně granule i konzervy Marp od Krmiva Pučálka splňují.

Velká pomoc

Plná dodávka pytlů s granulemi, konzerv a také čisticích prostředků v hodnotě 100 000 korun zástupce útulku dojala. „Vystačí nám to určitě na čtyři, pět měsíců. Je to pro nás nedocenitelná pomoc,“ řekla Jana. Dodala, že všem, zejména čtenářům Blesku, díky jejichž pomoci bylo možné krmivo nakoupit, děkuje.

Dožívají v lásce

Péče o psí seniory je velmi náročná, časově i finančně. Je to závazek na 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. „Některým musíme pomáhat se vstáváním, někdy jim musíme přidržet misky a pomoci s krmením, s hygienou. Je to taková nonstop mateřská,“ řekla Jana s tím, že své svěřence do adopcí nedává, všichni u ní v lásce dožívají.

Jak pomoci

Kromě sbírky na krmivo má Blesk ještě druhou sbírku, ze které proplácí útulkům a spolkům náročné operace jejich svěřenců. I když se může zdát, že v obou sbírkách je peněz víc než dost, není tomu tak. Vidět jsou totiž pouze vybrané částky, výdaje, tedy to, co už Blesk tlapky ze sbírek zaplatily, se ale nezobrazují. V sekci Aktuality jsou proto odkazy na reportáže popisující, kam všude reportérky krmivo rozvezly a komu jaké operace proplatily. Zájemci, kteří by chtěli společně s Blesk tlapkami pomáhat a do sbírek přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů, které jsou v galerii.

