Odešla Iva Volková, psi z útulku Rafael přišli o svého anděla
Starým, nemocným, týraným psům, které nikdo nechtěl, věnovala svůj život Iva Volková (+63). Její obecně prospěšnou společnost Rafael v Hamru na Českobudějovicku znal každý, kdo se věnoval záchraně zvířat. Blesk tlapky s ní úzce spolupracovaly, byla jedním z prvních, komu věnovaly i finanční dar. Teď útulek osiřel, Iva v sobotu náhle zemřela.
Jméno Ivy Volkové se stalo během let symbolem naděje pro psy na pokraji sil a příkladem toho, jak vypadá lidskost a opravdová láska ke zvířatům. V rámci svého projektu Rafael vybudovala unikátní domov, kde psům poskytovala péči daleko přesahující možnosti běžných útulků.
„Staroušky a krutě týrané pejsky léčím na těle i na duši 24 hodin denně. Snažím se jim vrátit víru v lidi. Provádím jim speciální masáže, míchám Bachovy kapky na míru,“ svěřila se před časem. Uzdraveným psům hledala nový domov, těm na konci sil poskytovala paliativní péči až do posledního vydechnutí.
Příběhy statečných
O své práci napsala i knihu Příběhy statečných, ve které vylíčila osudy svých svěřenců. Z výtěžku z jejího prodeje proplácela náročné operace jiným spolkům a útulkům, kteří na ně neměly. Blesk tlapky útulek Rafael navštívily několikrát, přinesly několik reportáží nejen o Ivě a její práci, ale i o jejích svěřencích, kterým se snažila najít nové domovy. Reportérky jí věnovali i část výtěžku z jedné z aukcí.
Útulek nekončí
Život přitom Ivu nešetřil. Přišla o syna, několik let statečně bojovala s rakovinou, a když se zákeřná nemoc vrátila, měla jedinou starost, a to o další funfování Rafaelu, který nakonec předala svojí dceři. „Psí senioři jsou samostatnou kapitolou naší práce. Pokud se ocitnou v útulku, je velmi těžké jim najít nový domov. Často potřebují mnohem větší péči, která je navíc nákladná a lidé prostě tyto starosti nechtějí. Iva byla jiná. Byla to velmi vzácná žena s citem a srdcem, které bilo právě pro staroušky. Její odchod nás velmi zasáhl,“ shodly se reportérky Blesk tlapek Jana Ulrichová a Kateřina Lang.
