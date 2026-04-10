Majk, Galinka a chlupatí koledníci Sam a Cassie, to jsou vítězové Velikonoční fotosoutěže
Velmi povedené a vtipné fotky přišly do velikonoční soutěže Blesk tlapek. Byli na nich psi s pomlázkami, kočky mezi kraslicemi, morčata i králíci. Reportérky vybraly tři, jejichž autoři dostanou voucher od www.krmiva-pucalka.cz.
Prvním oceněným je velmi povedený snímek pravidelné účastnice všech Blesk tlapkových soutěží – Zlatky Picmous Vostré, která jej doprovodila komentářem:
„V Česku máme takové zajímavé tradice. Ještě že je to ve zvířecí říši jinak. Na fotografii utíká brácha Sam před ségrou Cassi s pomlázkou.“
Další dvě vybrané fotky, a to kočičky Galinky a králíčka Majka, poslaly Monika Švorčíková Fejfarová a Hannie Hákáčková Kertis.
Pobavily, dojaly
Vybrat nejlepší nebylo snadné. Krásnou fotku opět poslala Romana Bousková, kterou Blesk tlapky ocenily loni. Reportérky pobavily i snímky Jany Florové a Týnky Šimralové a dojala fotka nemocného kocourka od Mišky Baierové. „Pochvalu si zaslouží všichni – autoři za námahu, kterou si s fotkami dali, i jejich chlupatí parťáci za trpělivost,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.
Vouchery na pamlsky
Všichni tři obdrží voucher v hodnotě 1500 korun od společnosti Krmiva Pučálka, se kterou Blesk tlapky už druhým rokem spolupracují. „Mohou si nakoupit granule, konzervy nebo pamlsky Marp,“ dodala reportérka Blesk tlapek Kateřina Lang.
