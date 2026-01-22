Matýska srazilo auto, majitelé na operaci neměli. Pomohly Mazlíci v nouzi a Blesk tlapky
Maltézáčka Matýska (3) srazilo auto. Potřeboval operaci, na kterou ale jeho majitelé neměli, proto se ho vzdali. Nechali ho na veterině, odkud si ho převzal ostravský útulek Mazlíci v nouzi. Operaci mu zaplatily Blesk tlapky.
Matýsek měl zlomenou levou kyčel. Útulek, který se ho ujal, mu ji ve Vetpark Ostrava nechal odoperovat. Zákrok za 10 018 korun proplatily Blesk tlapky, a to ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku.
Potlučený, bolavý
Pejsek byl navíc po srážce s autem silně pohmožděný, bříško měl celé bolavé, fialové. „První noc s ním byla opravdu náročná. Celou ji proplakal, i když byl napíchaný léky proti bolesti,“ řekla provozovatelka útulku Anna Měrková, která má nyní Matýska u sebe v péči.
Bude k adopci
Teď už se Matýsek zotavuje, jizva se mu krásně hojí, dobře dopadla i pooperační kontrola. „Ještě trochu pokulhává, ale to se srovná. Už chodí i ven,“ dodala Anička s tím, že Matýska teď ještě čeká rehabilitace, kastrace a očkování, pak mu začnou hledat nový, milující a hlavně zodpovědnější domov. Je to velmi milý, mazlivý pejsek, který má rád ostatní psy i kočičky, miluje i děti, hodil by se proto do jakékoli rodiny. „Je to postelový pejsek. Má hygienické návyky, nevadí mu jízda v autě, nevadí mu ani ruch města,“ řekla Anička.
Nechali ho trpět
Jak dlouho trpěl pejsek bolestmi, není jasné. Původní majitelé s ním byli napřed v Bohumíně na klinice AB Vet, ošetřit ho tam ale nenechali. Teprve následující den přišli do Vetparku v Ostravě, kde odsouhlasili předběžnou cenu prvotního vyšetření, kapačky a léků, když ale došlo na placení, řekli, že nemají peníze. Prvotní vyšetření proto uhradila jedna ze zaměstnankyň kliniky. Veterina pak kontaktovala útulek, který se Matýska ujal.
Pomoc ze sbírek
Blesk tlapky mohly pomoci Matýskovi a útulku Mazlíci v nouzi díky dvěma sbírkám na Donio, do nichž přispívají čtenáři Blesku. Po povodních, kdy byl tento útulek zcela zničen, mu dovezly várku kvalitního krmení Marp od www.pucalka.cz, teď pomohly s proplacením faktury za veterinární péči o Matýska. Zájemci, kteří by chtěli prostřednictvím těchto sbírek zvířata v nouzi podpořit libovolnou částkou, mohou zde https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů, které najdou v galerii.
