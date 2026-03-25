Sváťu zachránil nový zákon zakazující úvazy. V útulku je šťastný, najde i skutečný domov?
Sváťa (asi 5) je roztomilý kříženec teriéra, který na krátkém řetězu prožil řadu let. Jeho majitel byl invalida, neschopný se o psa řádně postarat, úřady mu ho proto odebraly. Teď si užívá dosud nepoznané péče v tachovském útulku.
Sváťa žil na řetězu, bez boudy v otřesných podmínkách. „Vyhrabal si tam pod kůlnou díru, kam se schovával před mrazem, deštěm, sluncem. Všude kolem sebe měl ušlapané bláto a výkaly. Neměl se kde vyvenčit, byl tam sám, opuštěný,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že ani krmení v podobě zbytků z hospody za moc nestálo.
Talent na sporty
Přesto Sváťa na lidi nezanevřel, právě naopak. Je to veselý, milý a velmi aktivní pejsek, který si naplno užívá všechno, co dosud nepoznal, volnost, procházky, projevuje dokonce talent na psí sporty. „Je to úžasný, mazlivý pes, který v sobě nezapře teriéra. Denně by chtěl běhat kilometry a kilometry. Kdyby ho někdo trénoval, určitě by ho bavil třeba canicross,“ řekla Gabriela. „Má i úžasnou povahu, je mazlivý, poslušný. Je to jedno z našich největších zlatíček,“ dodala.
K aktivní rodině
Ideální by pro Sváťu byla mladá aktivní rodina, nejlépe i s dětmi, která žije v domě se zahradou. V bytě, na který není zvyklý, by se nejspíš trápil. Naopak na zahradě, kde by měl zateplenou boudu, by si mohl naplno užívat nově nabyté svobody a radovat se ze života.
Zájemci, pište
Zájemci, kteří by se chtěli Sváti ujmout a dát mu nejen domov, ale dopřát mu i dlouhé procházky, výlety nebo dělat s ním psí sporty, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.
