Sváťu zachránil nový zákon zakazující úvazy. V útulku je šťastný, najde i skutečný domov?

Video se připravuje ...
Sváťa je velký milý, mazlivý pes
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
25. března 2026
05:00

Sváťa (asi 5) je roztomilý kříženec teriéra, který na krátkém řetězu prožil řadu let. Jeho majitel byl invalida, neschopný se o psa řádně postarat, úřady mu ho proto odebraly. Teď si užívá dosud nepoznané péče v tachovském útulku.

Sváťa žil na řetězu, bez boudy v otřesných podmínkách. „Vyhrabal si tam pod kůlnou díru, kam se schovával před mrazem, deštěm, sluncem. Všude kolem sebe měl ušlapané bláto a výkaly. Neměl se kde vyvenčit, byl tam sám, opuštěný,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že ani krmení v podobě zbytků z hospody za moc nestálo.

Talent na sporty

Přesto Sváťa na lidi nezanevřel, právě naopak. Je to veselý, milý a velmi aktivní pejsek, který si naplno užívá všechno, co dosud nepoznal, volnost, procházky, projevuje dokonce talent na psí sporty. „Je to úžasný, mazlivý pes, který v sobě nezapře teriéra. Denně by chtěl běhat kilometry a kilometry. Kdyby ho někdo trénoval, určitě by ho bavil třeba canicross,“ řekla Gabriela. „Má i úžasnou povahu, je mazlivý, poslušný. Je to jedno z našich největších zlatíček,“ dodala.

K aktivní rodině

Ideální by pro Sváťu byla mladá aktivní rodina, nejlépe i s dětmi, která žije v domě se zahradou. V bytě, na který není zvyklý, by se nejspíš trápil. Naopak na zahradě, kde by měl zateplenou boudu, by si mohl naplno užívat nově nabyté svobody a radovat se ze života.

Zájemci, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Sváti ujmout a dát mu nejen domov, ale dopřát mu i dlouhé procházky, výlety nebo dělat s ním psí sporty, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.

Témata:
pesadopceodebráníkříženecSváťablesk tlapkyútulek U ŠmudlinyúvazyTachovPlzeňský kraj

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Aha!
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Dáma.cz
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Křetínský chce velkou reformu pošty v Británii. Před poslanci hájil Royal Mail
Křetínský chce velkou reformu pošty v Británii. Před poslanci hájil Royal Mail
e15
Zimní odměny: činili se olympijští medailisté, ale i Ledecká. Kdo vydělal nejvíc?
Zimní odměny: činili se olympijští medailisté, ale i Ledecká. Kdo vydělal nejvíc?
iSport
Kopečný: Nepřispívat do vlastní muniční iniciativy je obraz malosti státu. Lhala Fialova vláda o Ukrajině?
Kopečný: Nepřispívat do vlastní muniční iniciativy je obraz malosti státu. Lhala Fialova vláda o Ukrajině?
Reflex
Putování zemí klášterů, loďařů i rybářů aneb Malebnou přírodou bývalého knížectví Zeta
Putování zemí klášterů, loďařů i rybářů aneb Malebnou přírodou bývalého knížectví Zeta
Lidé a země