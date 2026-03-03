Karla našli zavřeného ve skříni, na nový domov čeká v útulku už dva roky
Kříženec bearded kolie Karel (asi 7) zůstal po smrti majitele sám v domě. Zástupci jimlínského útulku ho tam našli zavřeného ve skříni. Byl zanedbaný a nedůvěřivý. Po 2 letech v útulku je už ale připraven odejít do nového domova.
Jaký život Karel se svým pánem vedl, není úplně jasné. Stejně tak už se zřejmě nikdo nedozví, jak se ocitl zavřený ve skříni, zda se v ní schoval sám nebo ho tam zavřel majitel, který ho před smrtí už nezvládal. Jisté je jen to, že Karel byl nesocializovaný, nic neznal, nic neuměl, nesnášel manipulaci, na neznámé podněty reagoval agresivně.
Ošetření s košíkem
To už je ale minulost. Po dvou letech v útulku je z něj jiný pes, přátelštější, mazlivější, ovladatelnější. „Nechá už na sebe sahat, při veterinárním ošetření ale bývají ještě občas trochu problémy, je lepší mu dávat košík,“ řekla dobrovolnice Benedikta Beránková. Dodala, že povahově je Karel milý, ale paličatý.
Ne k začátečníkům
I když Karel vypadá jako dobrosrdečný méďa, není to pes pro začátečníky. Už s ohledem na svou minulost potřebuje zkušeného páníčka. „Je to už starší pes, takže nepotřebuje dvacetikilometrové túry. Výlety a procházky ale uvítá, protože pořád má v sobě dost energie,“ řekla Benedikta s tím, že většinu času může Karel trávit na zahradě, protože má dobrou srst s podsadou. „Zvykl by si ale určitě i v bytě, na gauči. Hygienické návyky má,“ dodala.
Více návštěv
Karel je zdravý, kastrovaný. Po příchodu do útulku byl zadredovaný, takže jej museli nechat ostříhat, teď už má zase svůj chundelatý kožíšek. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin. Musí ale počítat s více návštěvami v útulku, psa, jako je Karel, si nelze okamžitě odvézt bez důkladného postupného seznámení.
