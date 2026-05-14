Max zůstává v doživotní péči. S nákladnou veterinou pomohou Blesk tlapky
Mopse Maxe (12) přijal útulek Voříškov od seniorky, která se už o něj nemohla starat. Pejsek špatně chodí a má vývod. Spolek mu našel domov na dožití, veškerou péči o něj rodině platí. Pomohou i Blesk tlapky, část faktur za veterinu uhradí ze své sbírky na Donio.
Maxík přišel do útulku hodně zanedbaný, protože jeho majitelka, i když ho milovala, už neměla sílu se o něj postarat. „Byl povyživený a tahal nožky za sebou. Ve špatném stavu měl zuby, oči i uši,“ popsala zástupkyně útulku Stáňa Strohschneiderová s tím, že nakonec i částečně ochrnul. Magnetická rezonance ukázala, že má několik vyhřezlých plotének a neoperovatelné srůsty na páteři.
Velký bojovník
Maxík má ale silnou vůli a velkou chuť do života. „Nikdy nedal najevo, že ho něco bolí. Díky léčbě znovu začal chodit, našli jsme mu proto dočasný domov pod naším patronátem s tím, veškerou péči o něj budeme rodině proplácet,“ popsala Stáňa. Nejde o malé částky, protože v novém domově se přidaly další komplikace. „Měl problémy s močovým měchýřem, kvůli kterým má teď vývod,“ řekla Olga Jandová, která má od loňského prosince Maxe u sebe doma v Praze.
Na první pohled
Podle Olgy je Maxík úžasný pes. „Byla to láska na první pohled. Hned jsem věděla, že je to pejsek pro mě,“ řekla. Dodala, že Maxík přes veškeré zdravotní trable, s nimiž se potýká, je reklama na život. „Všechno ho baví, všechno ho zajímá, má chuť k jídlu, jen je to trochu peciválek, což je ale s ohledem na jeho problémy s chůzí, pochopitelné. O to raději se nosí v tašce, do které si už sám sedá,“ popsala s tím, že je to skvělý parťák, který ji umí rozesmát.
Blesk tlapky pomohou
Maxova léčba vyšla spolek už na desetitisíce korun, a tím to nekončí. Max stále bere antibiotika, musí podstupovat pravidelné kontroly a rehabilitace. Blesk tlapky se proto rozhodly spolku ulehčit, a faktury za následnou léčbu proplatit ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku. Přispět do ní může každý zde: https://donio.cz/operace nebo pomocí QR kódu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.