Po smrti pána ztratil Lumpík jistotu. V dočasné péči se zklidnil, už je připravený na nový život
Lumpík (10) je hezký, na svůj věk velmi čilý špic, který většinu života prožil po boku svého pána. Po jeho smrti se mu ale zhroutil svět, zůstal sám na zahradě, pak se ocitl v útulku, odkud si ho převzal do péče spolek Pes nejvěrnější přítel.
Lumpík je dominantní, všem zkouší velet. Ani odchytit se nechtěl nechat. Ze zahrady, kde žil, ho do útulku přivezli hasiči ve svářečských rukavicích. Vysloužil si proto nálepku agresívního psa. „Je to mazlivka, žádný agresor. Reagoval tak zřejmě jen na změnu prostředí,“ řekla dočaskářka spolku Pes nejvěrnější přítel Marcela Zahořová, která se nyní o Lumpíka stará.
Při krmení pozor
Podle dočaskářky potřebuje Lumpík někoho, kdo mu dá pocit bezpečí, zároveň mu ale nastaví jasná pravidla. „Musela jsem mu vysvětlit hierarchii, tedy že první jsou zvířátka, která tu už s námi bydlí, že on přišel poslední. Pochopil to, zklidnil se, jiné psy už nenapadá. Velet ale musí vždy člověk,“ popsala Marcela s tím, že důležité je dávat pozor hlavně u jídla. „Při krmení musí být stále pod kontrolou, protože jinak je schopný napadat jiné psy i mě, kdybych mu sáhla do misky,“ dodala.
Jako jedináček
Ideální by bylo, kdyby byl Lumpík v novém domově zvířecím jedináčkem. „Potřebuje člověka, který už má se psy nějaké zkušenosti, nejlépe bez malých dětí. Nemůže ani do rodiny s kočkami, ty nesnáší. Naopak drůbež mu nevadí,“ popsala dočaskářka.
Energie má dost
I když už je Lumpík psí senior, energie má stále dost. Všechno ho zajímá, na vycházkách proto musí být stále na vodítku, a pod dohledem musí být i na zahradě. „Jakmile se začne nudit, bude hledat díru v plotě, kterou by utekl. Takže s ním chodíme ven, a na zahradě je jenom v případě, že tam s ním jsem já. Domů chodí se mnou, tam je spokojený, lehne si a sleduje cvrkot. Taky se rád válí na gauči,“ řekla Marcela.
Více návštěv
Lumpíka ještě čeká očkování a kastrace. Pak už bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat přímo paní Marcelu telefonicky na čísle 728 109 653. Počítat musí s více návštěvami, protože Lumpík se musí s novými lidmi postupně seznámit a zvyknout si na ně, než s nimi bude moci odjet.
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