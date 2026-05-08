Sebastian čeká na domov už dva roky. Člověka k sobě jen tak nepustí. Kdo získá jeho důvěru?
Sebastian je krásný slovenský čuvač (asi 4), který čeká v útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy na novou rodinu už 2 roky. Není to s ním úplně jednoduché, zájemce o jeho adopci si bude muset napřed získat jeho důvěru. Pokud bude trpělivý, najde v něm skvělého parťáka.
Sebastian zvaný Sebík je nalezenec, kterého odchytila a do útulku dovezla policie. „Začátky s ním byly opatrné, protože Sebastian, jako správný pastevec, k sobě nepustí cizí lidi, nemá k nim důvěru,“ řekla zástupkyně útulku Stáňa Strohschneiderová s tím, že to se ale postupem času změnilo. Dnes má Sebík kolem sebe okruh lidí, které má velmi rád a kterým důvěřuje. Stále mu ale chybí vlastní rodina.
K dětem ne
Díky dobrovolníkům, kteří se Sebastienem pracují a socializují ho, už toleruje i cizí lidi, stále má ale hranice, za které je nepustí. „Jde zejména o dotyky, na první dobrou není možné si ho pohladit,“ vysvětlila Stáňa. Dodala, že člověk, který by chtěl Sebíka adoptovat, musí počítat s více návštěvami v útulku.
„Je potřeba, aby si na něj Sebastian postupně zvykl a získal k němu důvěru. Další podmínkou je vysoký plot, a to minimálně metr osmdesát, protože Sebíček je výtečný hlídač a rád si vyskočí,“ popsala. Zdůraznila také, že Sebík nemá rád malé děti. „Nedůvěřuje jim, neví, co od nich čekat,“ řekla.
Prostor a čas
Sebastian potřebuje emaptického člověka, který mu dá prostor a čas. „Nemusí být kdovíjak zkušený, je ale důležité, aby nemyslel jen na sebe, aby se dokázal vžít i do emocí psa a podle toho s ním zacházel,“ řekla Stáňa.
Hry a voda
Sebastian by měl být právoplatným členem rodiny. Nejlépe by mu bylo v domě se zahradou a pelíškem uvnitř, dokáže ale žít i v bytě, pokud mu majitel dopřeje dostatek pohybu. „Rád běhá, rád si hraje s hračkami a je to vášnivý plavec. Jakmile vidí někde vodu, hned se do ní naloží a hraje si na hrocha. To jsou jeho oblíbené činnosti. Ke štěstí potřebuje jen to a svého člověka,“ dodala Stáňa.
Volejte, pište
Zájemci, kteří by se chtěli Sebastiana ujmout a dát mu odpovídající domov, mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com.
