Vlastička žila roky zavřená, izolovaná od světa. Vysvobodila ji až smrt majitele

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Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí.
Vlastička je hezká, temperamentní kříženka.
Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí.
Vlastička je hezká, temperamentní kříženka.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
2. července 2026
05:00

Kříženka Vlasta (8) žila jen se svým pánem. Po jeho smrti zůstala sama, nechtěná. Ujal se jí spolek Psí senioři v nouzi, v jehož péči se teď socializuje, a vyhlíží už i nový domov.

Spolek si Vlastičku převzal ze záchytných kotců, kde to kvůli separační úzkosti nezvládala. „To, co prožila, ji poznamenalo. Zjistili jsme, že s pánem žili izolovaně od světa. Po jeho smrti zůstala tři měsíce sama zavřená v domě, protože příbuzní o ni nestáli,“ popsala Ludmila Dědečková, která má nyní psychicky zlomenou fenku v dočasné péči.

Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí. Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí. | Jana Ulrichová

Nezvládá samotu

Díky paní Ludmile teď Vlastička vše dohání, v osmi letech teprve poznává lidi i jiná zvířata, učí se chodit na vodítku a především zvládat samotu. „Pracujeme na tom, aby o samotě neštěkala, neničila. Lepší se to, určitě už ale nikdy nebude schopná být sama doma den celý,“ řekla Ludmila. Dodala, že o samotě se Vlasta snaží dostat za svým člověkem, umí si otevřít si dveře, ale i šuplíky, ze kterých všechno vytahá ven.

Bojí se mužů

Svému člověku je Vlastička oddaná. Lidi miluje, nemá ale ráda mladší muže, s těmi má zřejmě špatné zkušenosti. „Na ty vrčí, i to se dá ale s vlídným přístupem a pamlsky zvládnout,“ řekla dočaskářka s tím, že veškerá manipulace s ní musí probíhat v poklidu. „Je bázlivá, když je ve stresu, cení zuby, ale nevyjede, nekousne,“ popsala. Nejvíce by se proto hodila k trpělivým, spíše mladším lidem, kteří s ní budou pokud možno celý den. „Bude jim pak skvělým společníkem,“ dodala.

Vlastička je hezká, temperamentní kříženka. Vlastička je hezká, temperamentní kříženka. | Jana Ulrichová

Zdravá, čiperná

Vlastička je hodně temperamentní, na svůj věk rozhodně nevypadá. Nově nabytou svobodu si užívá, běhá po zahradě a dovádí. „Mohla by chodit na cvičák, kde by se naučila povely, nebo dělat agility,“ řekla Ludmila s tím, že Vlastička je naprosto zdravá, nebere žádné léky. Zodpovědní zájemci, kteří by jí chtěli dát domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.

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Roky žila zavřená izolovaná od světa, Vlastičku vysvobodila až smrt majitele
Zdroj: Kateřina Lang

Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí.
Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí.
Vlastička je hezká, temperamentní kříženka.
Se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou si Vlastička rozumí.
Vlastička je hezká, temperamentní kříženka.

Témata:
pesadopcevlastakříženecblesk tlapkypsí senioři v nouzismrtLiberecký krajLiberec
Jana Ulrichová
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