Po hrůzách přichází naděje. Bouchalku má nahradit nový azyl, Česko už se na něj skládá
Spolek Anidef, který provozuje úspěšný útulek v Žimu na Teplicku, založil sbírku na nový azyl pro zvířata. Měl by nahradit soukromý útulek Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku, který kvůli podezření na týrání prověřuje policie.
Spolek Anidef nabízel pomocnou ruku už před osmi lety, když na Kladensku skončil problematický útulek v Pcherech. „Zjistili jsme tehdy, že tamní obce nemají s kým uzavírat smlouvy, chyběly útulky. Už tehdy jsme měli ambice, že v tom kraji něco postavíme, když jsme ale oslovili dotčené obce, nebyl o spolupráci velký zájem, proto jsme to nechali být,“ řekla Blesk tlapkám zástupkyně Anidefu Barbora Benešová.
Hotová studie
Spolek má už 3roky připravenou rozvojovou studii. „Původně jsme chtěli rozšířit útulek v Žimu. Jakmile ale nastal a vygradoval problém s Bouchalkou, rozhodli jsme se, že pokud peníze vybereme, postavíme útulek na Kladensku a pomůžeme tamním obcím,“ vysvětlila s tím, že už nyní má spolek smlouvu s Libušínem, Pcherami a Tuchlovicemi, kde jsou záchytné kotce na obecním pozemku. „Když si majitel pejska do 24hodin nevyzvedne, přebíráme ho my. Ve chvíli, kdy je zvíře zraněné, vyjíždíme okamžitě,“ řekla Bára.
Dvě varianty
Sbírku na platformě Donio.cz podpořilo během prvních dvou dnů přes 10 000 dárců, kteří poslali více než pět milionů korun. Cílová částka je 32 milionů korun.
„Podle toho, kolik peněz se nám podaří vybrat, budeme řešit dvě možnosti. Buď postavíme velký útulek na Kladensku, nebo rozšíříme stávající útulek v Žimu s tím, že obcím z Kladenska poskytneme místa,“ vysvětlila Barbora Benešová, která zároveň všem, kteří projevili solidaritu a spolek v jeho úsilí podpořili, poděkovala. „Děkujeme za ochotu nám pomoci a přispět. Vážíme si toho,“ uvedla. O tom, která z variant vyhraje, by se mělo rozhodnout do dvou měsíců.
Dlouhodobé problémy
O problémech v útulku Bouchalka, který je nyní pro veřejnost zavřený, se mluvilo už dlouho. Problémy vygradovaly ale až nyní, když dobrovolníci zveřejnili na sociálních sítích informace o tom, že vedoucí útulku Eugenie Sychovská se k zvířatům svěřeným jí do péče chovala krutě, týrala je, nechávala je umírat v mrazech, bez pomoci, nezajišťovala jim potřebnou veterinární péči, nenabízela je k adopci, a bezdůvodně je nechávala uspat. Podle některých svědectví také falšovala razítko veterináře v očkovacích průkazech. Případ prověřuje policie.
