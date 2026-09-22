Naháči z chovatelské stanice za 35 000 Kč. Jeden nevyrostl, druhému se lámou kosti. Po chovatelce už jdou úřady

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Klára s Aurou.
Klára s Aurou.
Klára s Bibi, kterou si pořídila její maminka.
Bibi je drobná a má problémy s čéškou.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
22. září 2026
05:00

Rodina paní Kláry z Chýnova věřila, že udělala všechno správně, když si koupila psy z chovatelské stanice s průkazem původu. Ukázalo se ale, že ani to někdy nestačí. Je dobré poptat se i na pověst chovu. Zjistila by, že chovatelka má problémy, které už řeší úřady.

Američtí bezsrstí teriéři, které si paní Klára a její maminka koupily od chovatelky Heleny Novákové ze Skalice u České Lípy, jsou odlišní už na první pohled. Bibi je droboučká, zakrslá, vypadá jako štěně. Místo 5 kg váží jen 3, což se podle veterináře už nezmění. „Brali jsme si ji jako pětiměsíční, od té doby už nevyrostla,“ řekla paní Klára s tím, že fenka mí navíc problémy s čéškou.

Na první pohled je vidět, jak jsou oba psi co do velikosti odlišní. Bibi rozhodně nesplňuje standard. Na první pohled je vidět, jak jsou oba psi co do velikosti odlišní. Bibi rozhodně nesplňuje standard. | Jana Ulrichová

Křehké kosti

Problémy měla i fenka Aura, která si už třetí den poté, co si ji přivezli, zlomila nožku. Kvůli křehkým kostem, což, jak Blesk tlapky zjistily, je problém více psů z tohoto chovu, musela Aura postoupit operaci, při které jí veterinář nožku sešrouboval. Oba pejskové byli navíc i velmi bázliví, evidentně nesocializovaní. „Nebylo to veselé, hravé štěňátko. Když jsme si ji přivezli, byla ustrašená, jakmile se k ní někdo přiblížil, strachy se počůrala. Trvalo dlouho, než jsme ji to odnaučili,“ řekla paní Klára o Auře. Dodala, že stejné problémy má i její maminka s Bibi. „Absolvuje s ní socializační kurzy,“ řekla.

Klára s Aurou. Klára s Aurou. | Jana Ulrichová

Žádná pomoc

Za Aura zaplatila rodina 35 000 a za Bibi 30 000 korun. Když chovatelku kontaktovala s tím, že Bibi je bázlivá, byla prý překvapená. Tvrdila, že to nechápe, že u ní to byla divoška. Žádné pomoci se paní Klára nedočkala ani ve chvíli, kdy s chovatelkou mluvila o křehkých kostech a problémech s čéškou, což jsou genetické záležitosti. „Dávala od toho ruce pryč, žádnou svoji vinu na tom prý nenese,“ řekla Klára.

Nemocní kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoc může každý, podpoří je i Blesk tlapky
Kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoct může každý, útulek podpoří i Blesk tlapky

Řada problémů

O problémech zvířat z chovu ve Skalici vědí i úředníci, který jej opakovaně kontrovali. „Už v červnu 2025, kdy bylo v chovu 55 psů, zjistila KVS porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i veterinárního zákona,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Úřad jí pak nařídil snížit počet chovaných psů a za zanedbání veterinární péče dostala pokutu. Další kontrola, která proběhla letos, není dosud ukončena.

Chovatelka s redaktorkami mluvila pod podmínkou, že jí nebude vidět do tváře. Chovatelka s redaktorkami mluvila pod podmínkou, že jí nebude vidět do tváře. | Kateřina Lang

Problémy zlehčila

Reportérky se za chovatelkou vypravily. Napřed se zapřela, pak ale vyšla před dům a o svém chovu mluvila. Tvrdila, že její psi jsou zdraví, a pokud je některý nemocný, jde o Černého Petra, který se najde v každém chovu. Psi se jí prý pouze nahromadili. „Zůstala mi tu odrostlá štěňata, pro která se mi nepodařilo najít domov,“ řekla. Výsledky kontroly veterinárních inspektorů zlehčovala. Připustila ale, že některé psy neměla přeočkované, protože zapomněla, a že neměli dostatečný prostor, což už podle svých slov napravila. Kolik psů má, odmítla říci.

Klára s Aurou.
Klára s Aurou.
Klára s Aurou.
Klára s Bibi, kterou si pořídila její maminka.
Bibi je drobná a má problémy s čéškou.

Témata:
psiNovákováblesk tlapkychovatelská staniceamerický bezsrstý teriérKVSAura a BibiLiberecký krajSkalice u České Lípy
Jana Ulrichová
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