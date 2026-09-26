Další pes z problémového chovu: Lemon (9) postupně ochrne! Pomohou Blesk tlapky

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Lemon se svou paničkou Kateřinou.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
26. září 2026
12:00

Chovatelka amerických bezsrstých teriérů Helena Nováková ze Skalice u České Lípy má stále více problémů. Úředníci jí nařídili snížit počet psů, předává je proto útulkům. Většina jich má vážné genetické vady, drahá léčba útulky zatěžuje.

Z chovu Novákové je i Lemon (9) s neléčitelným degenerativním onemocněním míchy, kterého má v doživotní péči útulek Voříškov. Jde o dědičnou nemoc získanou od rodičů, která vede k postupnému ochrnutí končetin, dýchacích cest a smrti. I přesto mu útulek dokázal zajistit domov. Našel ho v Haslicích na Ústecku u paní Kateřiny. „Když jsem ho viděla, nemohla jsem jinak. I když jsem věděla, že je nemocný. Skočil na mě, podíval se svýma kouzelnýma očima a bylo jasno,“ vysvětlila Kateřina, proč se Lemona ujala.

Lemon se svou paničkou Kateřinou. Lemon se svou paničkou Kateřinou. | Jana Ulrichová

Doživotní péče

Péče o Lemona je náročná, jak pro jeho paničku, tak i pro útulek, který jej v rámci svého projektu doživotní péče nadále podporuje.Doživotní péče spočívá v tom, že páníčkům, kteří se ujmou starých nemocných pejsků, pomáháme dál s veterinárními náklady,“ řekla zástupkyně útulku Stáňa Strohschneiderová.

Lemon je americký bezsrstý teriér. Lemon je americký bezsrstý teriér. | Jana Ulrichová

Zpomalit nemoc

Kolik aktivního života Lemonkovi zbývá, nedokáže nikdo odhadnout. Jeho panička se ale rozhodla bojovat. „Budeme jednou až dvakrát týdně chodit na fyzioterapii. Musíme cvičit nožičky, aby se osvalily, a atrofie se tak zpomalila. Jedna hodina fyzioterapie s aquaterapií stojí tisíc korun,“ řekla Kateřina.

Naháči z chovatelské stanice za 35 000 Kč. Jeden nevyrostl, druhému se lámou kosti. Po chovatelce už jdou úřady
Naháči z chovatelské stanice za 35 000 Kč. Jeden nevyrostl, druhému se lámou kosti. Po chovatelce už jdou úřady

Virtuální adopce

Je jasné, že péče o Lemona vyjde celkově na nemalé peníze, útulek pro něj proto shání i virtální adopci. „Hledáme hodné lidi, kteří nám pomohou financovat péči o tohoto pejska. Sami si určí výši pravidelné měsíční platby, se kterou my pak můžeme počítat. Za to dostávají zprávy, fotky a videa ukazující, jak se pejskovi daří,“ vysvětlila Stáňa. Lemonova panička si tuto podporu zaslouží, už proto, že se ujala vážně nemocného zvířete, které se nikdy neuzdraví. Neváhala, otevřela mu své srdce a dala to nejcennější, domov.

Péče o Lemona včetně fyzioterapií je náročná, spolek proto pro něj shání virtuální adopci. Péče o Lemona včetně fyzioterapií je náročná, spolek proto pro něj shání virtuální adopci. | Jana Ulrichová

Pomoc Blesk tlapek

Útulek Voříškov přijal od Novákové dva psy.  „Oba měli velké problémy s kůží, měli boláky po celém těle, záněty v uších, přerostlé drápy a byli navíc i velmi bojácní. Lemonek se zpočátku projevoval dost agresívně,“ popsala Stáňa. Blesk tlapky se rozhodly Voříškovu pomoci. Ze své sbírky na Donio určené na léčbu a operace zvířat z útulků a spolků mu proplatí část Lemonkových fyzioterapií.

Helena Nováková reportérkám tvrdila, že její psi jsou zdraví, a pokud je některý nemocný, jde o Černého Petra, který se najde v každém chovu. Helena Nováková reportérkám tvrdila, že její psi jsou zdraví, a pokud je některý nemocný, jde o Černého Petra, který se najde v každém chovu. | Kateřina Lang

Porušuje zákony

Vážné potíževětšina psů, které Nováková do útulků předala. A to přesto, že provozuje chovatelskou stanici Luna York a její psi mají průkaz původu. Úřady její chov kontrolují a opakovaně u ní zjišťují porušení jak zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinárního zákona. Ona sama ale vše zlehčuje. Reportérkám Blesk tlapek řekla, že její psi jsou zdraví, a pokud je některý nemocný, jde o Černého Petra, který se najde v každém chovu. Psi se jí prý pouze nahromadili.

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Lemon z problémového chovu je vážně nemocný. Spolek pro něj shání virtuální adopci, pomohou i Blesk tlapky
Zdroj: Kateřina Lang

Lemon se svou paničkou Kateřinou.
Lemon se svou paničkou Kateřinou.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.
I když je Lemon nevyléčitelně nemocný, dala mu Kateřina domov.

Témata:
pesblesk tlapkyvoříškovdoživotní péčevirtuální adopceHelena Novákováamerický bezsrstý teriérblesk tlapky 2026LemonÚstecký kraj
Jana Ulrichová
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