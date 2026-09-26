Další pes z problémového chovu: Lemon (9) postupně ochrne! Pomohou Blesk tlapky
Chovatelka amerických bezsrstých teriérů Helena Nováková ze Skalice u České Lípy má stále více problémů. Úředníci jí nařídili snížit počet psů, předává je proto útulkům. Většina jich má vážné genetické vady, drahá léčba útulky zatěžuje.
Z chovu Novákové je i Lemon (9) s neléčitelným degenerativním onemocněním míchy, kterého má v doživotní péči útulek Voříškov. Jde o dědičnou nemoc získanou od rodičů, která vede k postupnému ochrnutí končetin, dýchacích cest a smrti. I přesto mu útulek dokázal zajistit domov. Našel ho v Haslicích na Ústecku u paní Kateřiny. „Když jsem ho viděla, nemohla jsem jinak. I když jsem věděla, že je nemocný. Skočil na mě, podíval se svýma kouzelnýma očima a bylo jasno,“ vysvětlila Kateřina, proč se Lemona ujala.
Doživotní péče
Péče o Lemona je náročná, jak pro jeho paničku, tak i pro útulek, který jej v rámci svého projektu doživotní péče nadále podporuje. „Doživotní péče spočívá v tom, že páníčkům, kteří se ujmou starých nemocných pejsků, pomáháme dál s veterinárními náklady,“ řekla zástupkyně útulku Stáňa Strohschneiderová.
Zpomalit nemoc
Kolik aktivního života Lemonkovi zbývá, nedokáže nikdo odhadnout. Jeho panička se ale rozhodla bojovat. „Budeme jednou až dvakrát týdně chodit na fyzioterapii. Musíme cvičit nožičky, aby se osvalily, a atrofie se tak zpomalila. Jedna hodina fyzioterapie s aquaterapií stojí tisíc korun,“ řekla Kateřina.
Virtuální adopce
Je jasné, že péče o Lemona vyjde celkově na nemalé peníze, útulek pro něj proto shání i virtální adopci. „Hledáme hodné lidi, kteří nám pomohou financovat péči o tohoto pejska. Sami si určí výši pravidelné měsíční platby, se kterou my pak můžeme počítat. Za to dostávají zprávy, fotky a videa ukazující, jak se pejskovi daří,“ vysvětlila Stáňa. Lemonova panička si tuto podporu zaslouží, už proto, že se ujala vážně nemocného zvířete, které se nikdy neuzdraví. Neváhala, otevřela mu své srdce a dala to nejcennější, domov.
Pomoc Blesk tlapek
Útulek Voříškov přijal od Novákové dva psy. „Oba měli velké problémy s kůží, měli boláky po celém těle, záněty v uších, přerostlé drápy a byli navíc i velmi bojácní. Lemonek se zpočátku projevoval dost agresívně,“ popsala Stáňa. Blesk tlapky se rozhodly Voříškovu pomoci. Ze své sbírky na Donio určené na léčbu a operace zvířat z útulků a spolků mu proplatí část Lemonkových fyzioterapií.
Porušuje zákony
Vážné potíže má většina psů, které Nováková do útulků předala. A to přesto, že provozuje chovatelskou stanici Luna York a její psi mají průkaz původu. Úřady její chov kontrolují a opakovaně u ní zjišťují porušení jak zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinárního zákona. Ona sama ale vše zlehčuje. Reportérkám Blesk tlapek řekla, že její psi jsou zdraví, a pokud je některý nemocný, jde o Černého Petra, který se najde v každém chovu. Psi se jí prý pouze nahromadili.
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