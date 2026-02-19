Krišpín už je volný. Z řetězu se dostal díky novému zákonu
Ještě v lednu žil Krišpín na zahradě v Dubí na Teplicku uvázaný na řetězu, po kolena se přitom brodil ve sněhu. Dnes už po ní pobíhá volně, pomohli mu všímaví sousedé a především nový zákon, podle kterého je úvaz týráním.
Krišpína údajně koupili noví majitelé i se zahradou, ti původní ho tam nechali. Na řetězu se podle slov příbuzného majitelů, kterého Blesk tlapky na zahradě zastihly, ocitl proto, že utíkal a zabíjel kočky, slepice, napadal jiné psy.
Uvázaný 5 let
Když v lednu začal platit zákaz chovu psů na řetězu, upozornili na uvázaného Krišpína lidé z okolí. „Chodím okolo, na řetězu byl pět let, v zimě, v létě, ve vedrech, v mrazech,“ popsala žena, která na psa upozornila hned poté, co nový zákon vešel v platnost. Do případu se vložili i dobrovolníci ze spolku Anidef, kteří nabízeli majiteli umístění psa v jejich útulku, pokud by se ho chtěl vzdát.
Zahradu zajistili
Majitelé to ale odmítli. Místo toho se rozhodli zlepšit Krišpínovi podmínky tak, aby mohl žít důstojně na volno. „Nevěděli jsme, že nově na řetězu být nesmí. Měl ho dlouhý, víc, než osmimetrový, mohl s ním všude,“ ukázal příbuzný majitele, který chodí Krišpína dvakrát denně krmit. Dodal, že poté, co je navštívili inspektoři krajské veterinární správy, psa uvolnili, a zahradu zabezpečili tak, aby z ní nemohl utéct. „Přidali jsme pletivo a kari sítě, a ještě i gumové pásy, protože on dokáže všechno rozplést, všude podlézt, protáhnout se,“ popsal rodinný příslušník.
Pomohla všímavost
V případě Krišpína nový zákon zafunfoval dokonale. Pes je volný, o čemž se Blesk tlapky na vlastní oči přesvědčily. A to i díky všímavosti lidí, „Je to krásná ukázka toho, jak důležité je nebýt lhostejný. Zvířata si sama nepomohou, je to na nás, na každém z nás,“ řekla Kateřina Řežábková ze spolku Anidef. „I když jsme jako útulek připraveni pomoci každému zvířeti v nouzi, nezmůžeme všechno, nemáme oči a uši všude. Bez lidí, kteří si všímají a kteří jsou ochotní pomoci, by to nešlo,“ dodala.
Na 200 upozornění
Státní veterinární správa obdržela během ledna 700 oznámení na podezření z týrání zvířat. Téměř 200 se jich týkalo psů chovaných na řetězu. Inspektoři zatím stihli provést na 90 kontrol, zhruba u poloviny z nich se týrání psů potvrdilo.
