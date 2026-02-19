Krišpín už je volný. Z řetězu se dostal díky novému zákonu

Video se připravuje ...
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Krišpín má zateplenou boudu a výběh
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
19. února 2026
07:53

Ještě v lednu žil Krišpín na zahradě v Dubí na Teplicku uvázaný na řetězu, po kolena se přitom brodil ve sněhu. Dnes už po ní pobíhá volně, pomohli mu všímaví sousedé a především nový zákon, podle kterého je úvaz týráním.

Krišpína údajně koupili noví majitelé i se zahradou, ti původní ho tam nechali. Na řetězu se podle slov příbuzného majitelů, kterého Blesk tlapky na zahradě zastihly, ocitl proto, že utíkal a zabíjel kočky, slepice, napadal jiné psy. 

Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna | čtenáři

Uvázaný 5 let

Když v lednu začal platit zákaz chovu psů na řetězu, upozornili na uvázaného Krišpína lidé z okolí. „Chodím okolo, na řetězu byl pět let, v zimě, v létě, ve vedrech, v mrazech,“ popsala žena, která na psa upozornila hned poté, co nový zákon vešel v platnost. Do případu se vložili i dobrovolníci ze spolku Anidef, kteří nabízeli majiteli umístění psa v jejich útulku, pokud by se ho chtěl vzdát.

Zahradu zajistili

Majitelé to ale odmítli. Místo toho se rozhodli zlepšit Krišpínovi podmínky tak, aby mohl žít důstojně na volno. „Nevěděli jsme, že nově na řetězu být nesmí. Měl ho dlouhý, víc, než osmimetrový, mohl s ním všude,“ ukázal příbuzný majitele, který chodí Krišpína dvakrát denně krmit. Dodal, že poté, co je navštívili inspektoři krajské veterinární správy, psa uvolnili, a zahradu zabezpečili tak, aby z ní nemohl utéct. „Přidali jsme pletivo a kari sítě, a ještě i gumové pásy, protože on dokáže všechno rozplést, všude podlézt, protáhnout se,“ popsal rodinný příslušník.

Teď je už Krišpín svobodný Teď je už Krišpín svobodný | Jana Ulrichová

Pomohla všímavost

V případě Krišpína nový zákon zafunfoval dokonale. Pes je volný, o čemž se Blesk tlapky na vlastní oči přesvědčily. A to i díky všímavosti lidí, „Je to krásná ukázka toho, jak důležité je nebýt lhostejný. Zvířata si sama nepomohou, je to na nás, na každém z nás,“ řekla Kateřina Řežábková ze spolku Anidef. „I když jsme jako útulek připraveni pomoci každému zvířeti v nouzi, nezmůžeme všechno, nemáme oči a uši všude. Bez lidí, kteří si všímají a kteří jsou ochotní pomoci, by to nešlo,“ dodala.

Teď už se Krišpín pohybuje volně po celé zahradě, o čemž se přesvědčily i reportérky Blesk tlapek Teď už se Krišpín pohybuje volně po celé zahradě, o čemž se přesvědčily i reportérky Blesk tlapek | Jana Ulrichová

Na 200 upozornění

Státní veterinární správa obdržela během ledna 700 oznámení na podezření z týrání zvířat. Téměř 200 se jich týkalo psů chovaných na řetězu. Inspektoři zatím stihli provést na 90 kontrol, zhruba u poloviny z nich se týrání psů potvrdilo.

Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Takhle žil Krišpín ještě začátkem ledna
Krišpín má zateplenou boudu a výběh

Témata:
peszákontýrání zvířatkryšpínblesk tlapkyAnidefúvazyÚstecký krajDubí

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Nový muž v životě Lely Vémoly? Foto jako důkaz
Aha!
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Železná lady na bruslích: Proč horoskop Martiny Sáblíkové popírá logiku a oslavuje bolest?
Dáma.cz
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
5 tipů, jak vyzrát na střevní chřipku. Pomůžou dieta, pitný režim i čištěný jíl
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Přibývá mladých a pravidelných investorů. Čtyři z deseti Čechů už investují
Přibývá mladých a pravidelných investorů. Čtyři z deseti Čechů už investují
e15
Hodnocení Čechů na ZOH: diskuze u Pastrňáka, tah s Chlapíkem se povedl. Kundrátek jako...
Hodnocení Čechů na ZOH: diskuze u Pastrňáka, tah s Chlapíkem se povedl. Kundrátek jako...
iSport
Běh na nekonečném pásu: Mírová jednání jsou především Putinovým nástrojem k pokračování teroru
Běh na nekonečném pásu: Mírová jednání jsou především Putinovým nástrojem k pokračování teroru
Reflex
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
SOUTĚŽ: Vyhraj 1 ze 6 batohů, který tě doprovodí všude tam, kde život žije!
Lidé a země