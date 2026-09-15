Útulky spojila kampaň Pusť je domů. Bojuje za odebraná zvířata, která zbytečně tráví roky v útulcích
Zvířata, která úřady odeberou jejich majitelům, často čekají v útulcích na nový domov roky, přitom zbytečně. Když se jich původní chovatel dobrovolně nevzdá, zůstávají jeho majetkem, o kterém pak rozhodují úřady a soudy. Typickým příkladem jsou retrívři z Odrovic. Kampaň Pusť je domů to chce změnit.
Kampaň vznikla z iniciativy útulků, jedním z nich je i Voříškov. „Jde o to, že pejsek, pokud se ho majitel nevzdá, nemůže jít do adopce, protože po právní stránce je stále jeho majetkem,“ popsala Stáňa Strohschneiderová z Voříškova s tím, že trestní řád nemá speciální úpravu pro zvířata a propadnutí věci, i to by měla kampaň změnit.
Psi z Odrovic
Typickým příkladem je kauza více než 160 retrívrů z Odrovic, na kterou už před více než 5 lety upozornily Blesk tlapky. Partner majitelky psů tehdy na redaktorky dokonce vystřelil. Úřady ale psy odebraly až loni v srpnu, od té doby žijí v útulkových kotcích, protože se jich majitelka odmítá vzdát.
Utíká jim čas
Stejně jsou na tom i kříženci teriérů a čivav z množírny z Mnichova Hradiště, kterých úřady odebraly letos v květnu také na 160. „Utíká jim čas. Štěňátka zbytečně tráví v útulcích roky, starší pejsci se často konce kauz ani nedožijí. Další věcí je to, že útulky jsou těmito zvířaty, která nemohou odejít do nových domovů, přeplněné,“ vysvětlila Stáňa.
Změna zákona
Cílem kampaně je změna legislativy, která umožní odebraným zvířatům odejít do adopce co nejdříve. Její součástí je i petice a pozměňovací návrh k novele, které už zvířecí záchranáři předali zákonodárcům. „Ti už se jí zabývají. Panuje vzácná shoda, že tento systém se musí změnit a zvířatům se musí pomoci. Doufáme, že všechno dobře dopadne,“ řekla Stáňa.
Čekají na domov
Zájemci, kteří by se o kampani chtěli dozvědět co nejvíce, se mohou podívat na web hlavního iniciátora, útulku Dogpoint: https://www.dog-point.cz/pust-je-domu, kde si mohou prohlédnout i pejsky, kteří tam marně čekají na nový domov, a přečíst si jejich příběhy.
Kdo se zapojil?
- Dogpoint, hlavní iniciátor kampaně
- Animal Rescue, odchytová služba a útulek České Budějovice
- Útulek Olomouc Neředín
- Voříškov z. s.
- Fordogs z. s.
- Útulek Tábor
- Útulek U Šmudliny Tachov
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