Útulky spojila kampaň Pusť je domů. Bojuje za odebraná zvířata, která zbytečně tráví roky v útulcích

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Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
15. září 2026
05:00

Zvířata, která úřady odeberou jejich majitelům, často čekají v útulcích na nový domov roky, přitom zbytečně. Když se jich původní chovatel dobrovolně nevzdá, zůstávají jeho majetkem, o kterém pak rozhodují úřady a soudy. Typickým příkladem jsou retrívři z Odrovic. Kampaň Pusť je domů to chce změnit.

Kampaň vznikla z iniciativy útulků, jedním z nich je i Voříškov. „Jde o to, že pejsek, pokud se ho majitel nevzdá, nemůže jít do adopce, protože po právní stránce je stále jeho majetkem,“ popsala Stáňa Strohschneiderová z Voříškova s tím, že trestní řád nemá speciální úpravu pro zvířata a propadnutí věci, i to by měla kampaň změnit.

Stáňa Strohschneiderová s jedním z útulkových svěřenců. Stáňa Strohschneiderová s jedním z útulkových svěřenců. | Jana Ulrichová

Psi z Odrovic

Typickým příkladem je kauza více než 160 retrívrů z Odrovic, na kterou už před více než 5 lety upozornily Blesk tlapky. Partner majitelky psů tehdy na redaktorky dokonce vystřelil. Úřady ale psy odebraly až loni v srpnu, od té doby žijí v útulkových kotcích, protože se jich majitelka odmítá vzdát.

Více než rok čekají ve Voříšově a dalších útulcích i retrívři odebraní z Odrovic. Více než rok čekají ve Voříšově a dalších útulcích i retrívři odebraní z Odrovic. | Jana Ulrichová

Utíká jim čas

Stejně jsou na tom i kříženci teriérů a čivav z množírny z Mnichova Hradiště, kterých úřady odebraly letos v květnu také na 160. „Utíká jim čas. Štěňátka zbytečně tráví v útulcích roky, starší pejsci se často konce kauz ani nedožijí. Další věcí je to, že útulky jsou těmito zvířaty, která nemohou odejít do nových domovů, přeplněné,“ vysvětlila Stáňa.

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Po smrti pána ztratil Lumpík jistotu. V dočasné péči se zklidnil, už je připravený na nový život

Změna zákona

Cílem kampaně je změna legislativy, která umožní odebraným zvířatům odejít do adopce co nejdříve. Její součástí je i petice a pozměňovací návrh k novele, které už zvířecí záchranáři předali zákonodárcům. „Ti už se jí zabývají. Panuje vzácná shoda, že tento systém se musí změnit a zvířatům se musí pomoci. Doufáme, že všechno dobře dopadne,“ řekla Stáňa.

Tito pejsci čekají, jak o jejich osudu rozhodnou úřady. Jak dlouho to potrvá, není jasné. Tito pejsci čekají, jak o jejich osudu rozhodnou úřady. Jak dlouho to potrvá, není jasné. | Jana Ulrichová

Čekají na domov

Zájemci, kteří by se o kampani chtěli dozvědět co nejvíce, se mohou podívat na web hlavního iniciátora, útulku Dogpoint: https://www.dog-point.cz/pust-je-domu, kde si mohou prohlédnout i pejsky, kteří tam marně čekají na nový domov, a přečíst si jejich příběhy.

Těmto pejskům v útulku zbytečně utíká čas. Těmto pejskům v útulku zbytečně utíká čas. | Jana Ulrichová

Kdo se zapojil?

  • Dogpoint, hlavní iniciátor kampaně
  • Animal Rescue, odchytová služba a útulek České Budějovice
  • Útulek Olomouc Neředín
  • Voříškov z. s.
  • Fordogs z. s.
  • Útulek Tábor
  • Útulek U Šmudliny Tachov

Video se připravuje ...
Útulky spojila kampaň Pusť je domů. Bojuje za odebraná zvířata, která zbytečně tráví roky v útulcích
Zdroj: Kateřina Lang

Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.
Do kampaně se zapojil i útulek Voříškov, se kterým Blesk tlapky spolupracují.

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Jana Ulrichová
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