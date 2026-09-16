Kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoct může každý, útulek podpoří i Blesk tlapky
Tří z 30 kříženců čivav a čínských chocholatých psů, kteří zůstali po zemřelé majitelce, se ujali v útulku Voříškov. Pejsci mají řadu zdravotních potíží. Léčba bude finančně náročná, útulek proto potřebuje pomoc.
Pejsci, o něž příbuzní nestáli, přišli do útulku velmi zubožení. Na první pohled jasné, že původní majitelka péči o ně nezvládala. „Všichni trpěli různými zdravotními potížemi, řešíme problémy s klouby, s nožičkami. Museli podstoupit ošetření zubů, protože měli ošklivé nánosy zubního kamene a hnisající dásně,“ popsala zakladatelka útulku Anežka Jedličková.
Drahá léčba
Zákroky, které musí pejsci podstoupit, jsou velmi náročné. Amálka potřebuje náhradu kolenního vazu, Holánek má obě zadní nohy vykloubené, Jessicu podrobná teprve vyšetření čekají, už teď je ale jasné, že za diagnostiku, operace a léčbu těchto tří zubožených zvířat zaplatí útulek minimálně 100 000 korun. A to přesto, že dva z pejsků už mají nové domovy. „S adoptivními rodiči jsme se domluvili, že na léčbu přispějeme nebo ji podle náročnosti uhradíme celou,“ řekla Anežka.
Jak pomoci?
Útulek vše hradí ze svého transparentního účtu a také z nově vypsané sbírky, do které se může zapojit každý: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/tri-zachraneni-pejsci-potrebuji-operace-pomozme. Podpořit Voříškov se rozhodly i Blesk tlapky, které mu se své sbírky na Donio proplatí část veterinárních nákladů za další čtyři jeho svěřence.
Domov pro Jessicu
I když útulek léčbu těmto psům zaplatí, péče o ně a každodenní starost je už na jejich nových majitelích. Jedním z nich i je Barbora Jindrová. Přesto, že si mohla koupit nebo adoptovat zdravé zvíře, rozhodla se dát domov Jessice. „Člověk musí od začátku vědět, do čeho jde. Nemůže si říct, chci ho zachránit, bude to hezké, protože těch prvních pár týdnů to vždycky bude těžké,“ řekla s tím, že fenka nic neuměla, neměla hygienické návyky a všeho se bála. „Ale nelituji,“ dodala.
Ubývá lhostejnost
Případ těchto tří pejsků není ojedinělý. Útulky často přijímají naráz velké počty zvířat z množíren nebo nezvládnutých chovů. Zajistit pak dostatek peněz na péči o ně je velmi náročné. „Stává se to čím dál častěji. Jenom letos jsme tady měli pět takový kauz, kdy psů bylo až 160. Je to dáno i tím, že lidé už k tomu nejsou lhostejní, víc takové případy hlásí a víc se to snaží řešit,“ řekla Anežka.
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