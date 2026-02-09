Drama při odběru nemocných koček: Množitelka kopla inspektorku do hlavy!
Ve velké drama se změnil zásah inspektorek Krajské veterinární správy Jihomoravského kraje, které spolu s úředníky vyrazily na kontrolu problematického chovu koček v Brně-Vinohradech. Množitelka úředníky napadla, jednu z inspektorek přitom kopla do hlavy.
Množitelka tam zvířata držela v otřesných podmínkách. „Kontrola množírny provozované v městském bytě vyústila v odebrání všech 45 koček chovaných ve zcela nevhodných hygienických podmínkách a jejich umístění do předběžné náhradní péče,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že v kontrolovaném chovu byla rovněž závažně zanedbána veterinární péče včetně neléčeného výskytu infekčních onemocnění u koček.
Surový útok
Kontrola a následný odběr zvířat se neobešel bez emocí. Množitelka se s postupem úředníků nechtěla smířit, kontrolory napadla a jednu z inspektorek dokonce kopla do hlavy. „Ta musela vyhledat lékařské ošetření. Krajská veterinární správa podá kvůli tomu na chovatelku trestní oznámení,“ dodal mluvčí.
Nemocné, izolované
Odebrané kočky byly rozmístěny do čtyř útulků v Jihomoravském kraji, kde jim bude poskytnuta náležitá péče včetně péče veterinární. „Z nákazových důvodů jsou drženy v izolaci,“ vysvětlil mluvčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.