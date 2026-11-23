Jak nechybovat ve výživě psa? Pozor na nebezpečné potraviny i dobroty od stolu
Stačí chvilka nepozornosti, otevřená taška s nákupem nebo zbytky na lince, a čtyřnohý mlsoun už je u toho! To, co chutná lidem, ale většinou neprospívá psům. Některé potraviny jim mohou způsobit vážné zdravotní potíže. Na co si dát pozor a čím psí misku naplnit?
Mezi potraviny nebezpečné pro psy patří především čokoláda, hrozny a rozinky, cibule, česnek nebo výrobky obsahující sladidlo xylitol. Čokoláda obsahuje látky, které mohou psům způsobit otravu. Hrozny a rozinky zase mohou zapříčinit vážné poškození ledvin. Nebezpečné jsou i vařené kosti, které se mohou štěpit a poranit trávicí trakt.
Co do misky
Základem zdravého jídelníčku je kompletní a vyvážené krmivo, které odpovídá věku, velikosti, aktivitě i zdravotnímu stavu psa. Jinou dávku potřebuje štěně v růstu, jinou aktivní sportovec či starší pes, který už většinu dne tráví v pelíšku. Při výběru krmiva se vyplatí sledovat jeho složení a volit takové, které psovi vyhovuje. „Granule Marp Holistic jsou bez obilovin a kombinují čerstvé a sušené maso s dalšími pečlivě vybranými surovinami. Řada Marp Variety sází na kombinaci masa a hnědé rýže,“ doporučil Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.
Maso na zpestření
Zpestřit jídelníček psovi je možné i masem. „Novinkou v naší nabídce jsou masové sklenice Marp Holistic Plus. Například sklenice se 100% zvěřinou je určená jako doplňkové krmivo, které lze přimíchat ke granulím,“ vysvětlil Martin Pučálka.
Jen za odměnu
Pamlsky jsou skvělým pomocníkem při výcviku a učení nových povelů. Nemělo by se to s nimi ale přehánět, psi by je měli dostávat jen za odměnu. Pokud jich dostávají příliš mnoho, mohou snadno přibírat na váze. Nabídka pamlsků Marp zahrnuje různé varianty pro odměňování i trénink. I u nich však platí, že je potřeba zohlednit případné alergie, citlivé trávení a celkový jídelníček.
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