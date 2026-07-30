Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování
V letních měsících se mění nejen naše denní rutina, ale také potřeby našich psů. Vyšší teploty a častější cestování kladou větší nároky na správnou výživu a dostatečný příjem tekutin. Právě v tomto období mohou kvalitní psí konzervy představovat praktické a zároveň výživné řešení.
Jednou z hlavních předností konzerv je jejich vysoký obsah vody. Zatímco granule obsahují přibližně 8–10 % vlhkosti, konzervy jí mohou obsahovat i kolem 70–80 %. To samozřejmě nenahrazuje přístup k čerstvé pitné vodě, ale může přispět k celkovému příjmu tekutin. „V nabídce máme 100% hovězí maso Marp ve vlastní šťávě, což je krmivo s vysokou chutností v uzavíratelné sklenici,“ řekl Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.
Zpestření běžného jídelníčku
Mnoho psů je krmeno převážně granulemi. Přidání kvalitní konzervy může jídelníček příjemně obohatit. Ideální jsou pro psy, kteří během horkých dnů ztrácejí chuť k jídlu. Podle Martina Pučálky jsou dobrým pomocníkem konzervy Marp Variety Single králík. „Neobsahují obiloviny, mají jemnou chuť a vyhovují i psům s citlivějším trávením,“ řekl.
Praktický pomocník na cestách
Neotevřené konzervy dobře odolávají přepravě a při správném skladování není nutné je před otevřením uchovávat v lednici. Díky šetrnému tepelnému zpracování mají konzervy dlouhou trvanlivost a zachovávají si svou kvalitu.
Na co při výběru myslet?
Ne všechny konzervy mají stejné složení. Vyplatí se vybírat výrobky s vysokým podílem kvalitního masa, jasně uvedenými surovinami a bez zbytečného množství umělých barviv či konzervantů. „Marp Lamb vanička pro psy s jehněčím masem je hrubá paštika s většími kousky. Hodí se pro míchání s granulemi a je “ uzavírá Martin Pučálka.
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