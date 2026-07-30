Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování

Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování
Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování
Vyšší teploty a cestování kladou větší nároky na správnou výživu zvířete
Konzerva Marp Think variety, příchuť králík
Při dovolené u vody je krmení v praktické vaničce skvělou volbou.
Autor: Kateřina Lang, Jana Ulrichová - 
30. července 2026
13:55

V letních měsících se mění nejen naše denní rutina, ale také potřeby našich psů. Vyšší teploty a častější cestování kladou větší nároky na správnou výživu a dostatečný příjem tekutin. Právě v tomto období mohou kvalitní psí konzervy představovat praktické a zároveň výživné řešení.

Jednou z hlavních předností konzerv je jejich vysoký obsah vody. Zatímco granule obsahují přibližně 8–10 % vlhkosti, konzervy jí mohou obsahovat i kolem 70–80 %. To samozřejmě nenahrazuje přístup k čerstvé pitné vodě, ale může přispět k celkovému příjmu tekutin. „V nabídce máme 100% hovězí maso Marp ve vlastní šťávě, což je krmivo s vysokou chutností v uzavíratelné sklenici,“ řekl Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

Masová konzerva ve skleničce je praktická na cesty Masová konzerva ve skleničce je praktická na cesty | UA, KL

Zpestření běžného jídelníčku

Mnoho psů je krmeno převážně granulemi. Přidání kvalitní konzervy může jídelníček příjemně obohatit. Ideální jsou pro psy, kteří během horkých dnů ztrácejí chuť k jídlu. Podle Martina Pučálky jsou dobrým pomocníkem konzervy Marp Variety Single králík. „Neobsahují obiloviny, mají jemnou chuť a vyhovují i psům s citlivějším trávením,“ řekl.

Vyšší teploty a cestování kladou větší nároky na správnou výživu zvířete Vyšší teploty a cestování kladou větší nároky na správnou výživu zvířete | UA, KL

Praktický pomocník na cestách

Neotevřené konzervy dobře odolávají přepravě a při správném skladování není nutné je před otevřením uchovávat v lednici. Díky šetrnému tepelnému zpracování mají konzervy dlouhou trvanlivost a zachovávají si svou kvalitu.

Konzerva Marp Think variety, příchuť králík Konzerva Marp Think variety, příchuť králík | UA, KL

Na co při výběru myslet?

Ne všechny konzervy mají stejné složení. Vyplatí se vybírat výrobky s vysokým podílem kvalitního masa, jasně uvedenými surovinami a bez zbytečného množství umělých barviv či konzervantů. „Marp Lamb vanička pro psy s jehněčím masem je hrubá paštika s většími kousky. Hodí se pro míchání s granulemi a je “ uzavírá Martin Pučálka.

Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování
Psí konzervy v létě: Praktická volba pro horké dny i cestování
Vyšší teploty a cestování kladou větší nároky na správnou výživu zvířete
Konzerva Marp Think variety, příchuť králík
Při dovolené u vody je krmení v praktické vaničce skvělou volbou.

Témata:
dovolenákrmivotlapkykrmivapsí krmivoblesk tlapkyPučálkovákonzervy pro kočkymarppučálkakrmiva marpkrmivo pro zvířatakrmiva pučálkaPraha
Jana Ulrichová
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Vážné zdravotní problémy Kanyzy (78): Strach o jeho život!
Vážné zdravotní problémy Kanyzy (78): Strach o jeho život!
Aha!
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
„Já su tak šťastné!“ Před 55 lety přeplaval František Venclovský jako první Čech La Manche
Dáma
KVÍZ: Patří Vykoupení z věznice Shawshank mezi vaše nejoblíbenější filmy? Pak zkuste tento test
KVÍZ: Patří Vykoupení z věznice Shawshank mezi vaše nejoblíbenější filmy? Pak zkuste tento test
Maminka
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
V čem přežít tropická horka? Tohle jsou nejlepší chladivé kousky z letních výprodejů
Ženy
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
https://mojezdravi.zeny.cz/
Černý trh s tabákem v Česku vzkvétá. Pomáhají tomu malé večerky i organizovaný zločin
Černý trh s tabákem v Česku vzkvétá. Pomáhají tomu malé večerky i organizovaný zločin
e15
Sparta řeší oslabený střed zálohy: zajímá se o hráče z ligy, typ jako Kairinen
Sparta řeší oslabený střed zálohy: zajímá se o hráče z ligy, typ jako Kairinen
iSport
Policie neobviní Turka kvůli nenávistným výrokům. Důvod k euforii ale Motoristé rozhodně nemají
Policie neobviní Turka kvůli nenávistným výrokům. Důvod k euforii ale Motoristé rozhodně nemají
Reflex
KVÍZ: Poznáte evropské město podle fotografie slavné památky? Otestujte se
KVÍZ: Poznáte evropské město podle fotografie slavné památky? Otestujte se
Lidé a země