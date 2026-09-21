Zdravé klouby nejsou samozřejmost. I ty psí potřebují péči

Krmivo Marp a doplňky stravy pro zdravý pohybový aparát domácích mazlíčků
Krmivo Marp a doplňky stravy pro zdravý pohybový aparát domácích mazlíčků
Kvalitní krmivo je základem dlouhodobého zdraví psa
Žraločí chrupavka je skvělým doplňkem stravy
Granule Marp Holistic jsou bez obilovin a vhodné pro citlivé zažívání
Autor: Kateřina Lang - 
21. září 2026
10:00

Běhání za míčkem, dlouhé procházky nebo společná dovolená, to vše klade nároky na pohybový aparát čtyřnohého člena rodiny. A právě pohyb je pro psa základní životní potřebou. Jak ho udržet v kondici co nejdéle? Základem je přiměřená zátěž, kvalitní strava a také odpočinek.

Pes potřebuje pravidelný pohyb, jeho množství by ale mělo odpovídat věku, velikosti, kondici a zdravotnímu stavu. Zatímco mladý, zdravý pes zvládne dlouhý výlet, u štěněte nebo seniora může být stejná zátěž příliš velká. Dobré je střídat chůzi, volný pohyb a hry.

Kvalitní krmivo je základem dlouhodobého zdraví psa Kvalitní krmivo je základem dlouhodobého zdraví psa | krmiva Pučálka

Pozor na nadváhu

Jedním z největších nepřátel zdravého pohybového aparátu je nadváha. Každé kilo navíc znamená větší zátěž pro klouby. Majitel by měl proto kondici psa pravidelně kontrolovat a dbát na kvalitu a vyváženost krmiva. „S naším krmivem Marp Holistic, Marp Variety nebo Marp Natural Plus nemůžete šlápnout vedle. Řada Holistic nabízí receptury bez obilovin s čerstvým a sušeným masem, Variety kombinuje maso s hnědou rýží a Natural Plus má jednoduché složení a obsahuje také přísady podporující klouby,“ popsal Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.

spoj
Blesk tlapky a Donio pomáhají útulkům s krmením i s veterinární péčí

Doplňky pomohou

Doplňky stravy nemají nahrazovat kvalitní krmení ani veterinární péči. Smysl mají jako prevence před vznikem problémů. I tady mají majitelé zvířat široký výběr. „Mezi nejoblíbenější patří Marp Holistic Žraločí chrupavka, doplněk zaměřený právě na podporu pohybového aparátu, a novinkou jsou kolagenové tyčinky s kelpou. Žvýkací pamlsek může být nejen odměnou, ale také způsobem, jak psovi zpestřit jídelníček,“ dodává Martin Pučálka.

Psí cestovatelka na Svatém kopečku v Mikulově Psí cestovatelka na Svatém kopečku v Mikulově | Jana Ulrichová

Odpočinek je základ

Stejně důležitý jako samotný pohyb je následný odpočinek. Pes by měl mít doma místo, kde má pes přehled o dění, ale zároveň klid na spánek. U starších psů nebo zvířat, která už mají s pohybem problémy, je navíc důležitý pohodlný pelíšek.

Aminela pelíšek s okrajem - pohodlí pro každého psa Aminela pelíšek s okrajem - pohodlí pro každého psa | krmiva Pučálka

Kulhání nejen věkem

Ve vyšším věku bývají změny v pohybu běžné. Pes se hůře zvedá, nemá zájem o hru a procházky se viditelně zkracují. Právě tyto změny mohou být prvním signálem, že zvíře něco bolí. V takovém případě není řešením přidat doplněk stravy a čekat. Pokud potíže přetrvávají nebo se zhoršují, měl by psa vyšetřit veterinář.

Krmivo Marp a doplňky stravy pro zdravý pohybový aparát domácích mazlíčků
Krmivo Marp a doplňky stravy pro zdravý pohybový aparát domácích mazlíčků
Kvalitní krmivo je základem dlouhodobého zdraví psa
Žraločí chrupavka je skvělým doplňkem stravy
Granule Marp Holistic jsou bez obilovin a vhodné pro citlivé zažívání

Témata:
pespohybnadváhaspoluprácedoplňky stravytlapkypohybový aparátblesk tlapkymarppučálkakrmiva pučálkakrmivo marpkulhání psaPraha
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Krainová na pokraji zhroucení: Oba syny odvezli do nemocnice...
Krainová na pokraji zhroucení: Oba syny odvezli do nemocnice...
Aha!
Pracovní horoskop od 21. do 27. září: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Pracovní horoskop od 21. do 27. září: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Dáma
Originální dekorace z dýně a další velká inspirace na Halloween. Podívejte se na ty nejlepší nápady
Originální dekorace z dýně a další velká inspirace na Halloween. Podívejte se na ty nejlepší nápady
Maminka
Barn jacket je hitem sezóny. Zkopírujte elegantní styl Kate Middleton!
Barn jacket je hitem sezóny. Zkopírujte elegantní styl Kate Middleton!
Ženy
Rakovina tlustého střeva: Tyhle příznaky vám napoví, že je zle
Rakovina tlustého střeva: Tyhle příznaky vám napoví, že je zle
Moje zdraví
Levice vyhrála Berlín a míří na radnici. Ve hře je i vyvlastňování bytů
Levice vyhrála Berlín a míří na radnici. Ve hře je i vyvlastňování bytů
e15
Změny v nominaci repre: Zima i Višinský mimo, Denia povolává střelce i talent z Belgie
Změny v nominaci repre: Zima i Višinský mimo, Denia povolává střelce i talent z Belgie
iSport
Psychologem po roce praxe? Experti i opozice protestují proti návrhu ministra Vojtěcha
Psychologem po roce praxe? Experti i opozice protestují proti návrhu ministra Vojtěcha
Reflex
Jan Kutnar: Buhurt je plnokontaktní sport. Agrese je řízená, není to jen bezhlavá řežba
Jan Kutnar: Buhurt je plnokontaktní sport. Agrese je řízená, není to jen bezhlavá řežba
Lidé a země