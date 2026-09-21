Zdravé klouby nejsou samozřejmost. I ty psí potřebují péči
Běhání za míčkem, dlouhé procházky nebo společná dovolená, to vše klade nároky na pohybový aparát čtyřnohého člena rodiny. A právě pohyb je pro psa základní životní potřebou. Jak ho udržet v kondici co nejdéle? Základem je přiměřená zátěž, kvalitní strava a také odpočinek.
Pes potřebuje pravidelný pohyb, jeho množství by ale mělo odpovídat věku, velikosti, kondici a zdravotnímu stavu. Zatímco mladý, zdravý pes zvládne dlouhý výlet, u štěněte nebo seniora může být stejná zátěž příliš velká. Dobré je střídat chůzi, volný pohyb a hry.
Pozor na nadváhu
Jedním z největších nepřátel zdravého pohybového aparátu je nadváha. Každé kilo navíc znamená větší zátěž pro klouby. Majitel by měl proto kondici psa pravidelně kontrolovat a dbát na kvalitu a vyváženost krmiva. „S naším krmivem Marp Holistic, Marp Variety nebo Marp Natural Plus nemůžete šlápnout vedle. Řada Holistic nabízí receptury bez obilovin s čerstvým a sušeným masem, Variety kombinuje maso s hnědou rýží a Natural Plus má jednoduché složení a obsahuje také přísady podporující klouby,“ popsal Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka.
Doplňky pomohou
Doplňky stravy nemají nahrazovat kvalitní krmení ani veterinární péči. Smysl mají jako prevence před vznikem problémů. I tady mají majitelé zvířat široký výběr. „Mezi nejoblíbenější patří Marp Holistic Žraločí chrupavka, doplněk zaměřený právě na podporu pohybového aparátu, a novinkou jsou kolagenové tyčinky s kelpou. Žvýkací pamlsek může být nejen odměnou, ale také způsobem, jak psovi zpestřit jídelníček,“ dodává Martin Pučálka.
Odpočinek je základ
Stejně důležitý jako samotný pohyb je následný odpočinek. Pes by měl mít doma místo, kde má pes přehled o dění, ale zároveň klid na spánek. U starších psů nebo zvířat, která už mají s pohybem problémy, je navíc důležitý pohodlný pelíšek.
Kulhání nejen věkem
Ve vyšším věku bývají změny v pohybu běžné. Pes se hůře zvedá, nemá zájem o hru a procházky se viditelně zkracují. Právě tyto změny mohou být prvním signálem, že zvíře něco bolí. V takovém případě není řešením přidat doplněk stravy a čekat. Pokud potíže přetrvávají nebo se zhoršují, měl by psa vyšetřit veterinář.
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