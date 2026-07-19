Kocourek Granulka z hladu pojídal listí, málem ho to stálo život. Zachránila ho operace

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Profesor Granulka je roztomilý zrzavý kocourek
Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci
Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
19. července 2026
15:01

Kocourek jménem Profesor Granulka, kterého má v péči Handipet Rescue, vypadal zpočátku jako většina koťat zachráněných z ulice. Byl vychrtlý, zahleněný a teklo mu z očí. Měl ale ještě vážnější problém, břicho plné listí. Bez operace by nepřežil.

Granulka se poté, co byl přijat do dočasné péče, zotavoval. Antibiotika, která bral kvůli infekci, zabrala, mazlil se, hrál si a s chutí jedl. Po týdnu se ale jeho stav prudce zhoršil. „Přestal jíst a pít, seděl na jednom místě, a pak začal zvracet,“ popsala Soňa Schneiderová z projektu Handipet Rescue, který se specializuje na pomoc psům a kočkám v nouzi.

Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci | Handipet Rescue

Plné bříško

Kocourek musel být hospitalizován. Endoskopie, kterou na klinice podstoupil, pak ukázala, že má bříško plné listí. „Nejspíš se snažil jakýmkoliv způsobem zbavit bolesti z prázdného žaludku. Jeho snaha přežít ho ale nakonec málem stála život,“ řekla Soňa.

Už se zotavuje

Během operace veterinář listí z kocourkova žaludku odstranil, Granulka se ale zotavoval velmi pomalu, na klinice proto strávil ještě několik dní. „Teď už je zpět v domácí dočasné péči, je mu lépe, opět jí, mazlí se a hraje si. Je ale ještě unavený, hodně spí a má zažívací problémy. Podle výsledků histologie má zřejmě potravinovou intoleranci, momentálně má proto dietu,“ dodala Soňa s tím, že to ale není nic, co by mu bránilo v dalším životě.

Profesor Granulka je roztomilý zrzavý kocourek Profesor Granulka je roztomilý zrzavý kocourek | Handipet Rescue

Jak pomoci

Péče o Granulku, který má teď díky tomu šanci na dlouhý a spokojený život, vyšla Handipet Rescue na nemalé peníze. Musel totiž podstoupit ještě ošetření zubů, které měl ulámané, a kastraci. Zájemci, kteří by chtěli spolku pomoci, najdou všechny potřebné informace na jejich webu https://www.handipet.org/

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Profesor Granulka je roztomilý zrzavý kocourek
Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci
Kvůli plnému bříšku listí musel být kocourek hospitalizován a podstoupit operaci

Témata:
léčbaoperacekočkakocourblesk tlapkyhandipet rescueblesk tlapky 2026Profesor GranulkaPraha
Jana Ulrichová
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