Útulky spojily síly. Nová asociace chce rychlejší záchranu týraných zvířat i lepší zákony
Opuštěná zvířata čekají na nový domov zbytečně dlouho, útulky praskají ve švech a obce často neumí některé případy řešit. To chtějí změnit zakladatelé první Asociace zvířecích útulků a azylů ČR. Nová organizace bude zastupovat útulky při jednání se státem a usilovat o změny zákonů.
Za vznikem asociace stojí tři známé organizace AniDef, Pet Heroes a Dogsy, se kterými Blesk tlapky dlouhodobě spolupracují. Spojuje je dlouholetá zkušenost se záchranou týraných, opuštěných i odebraných zvířat. Podle jejich zástupců je současný systém ochrany zvířat plný nedostatků, které nejvíce dopadají právě na zvířata.
Roky v útulku
Jedním z největších problémů jsou podle asociace zdlouhavá správní řízení po odebrání zvířat z množíren nebo nevhodných chovů. Psi i kočky pak tráví měsíce, někdy i roky v útulcích, přestože by už mohli žít v nových rodinách. „Na současný systém doplácejí všichni – stát, obce, útulky i samotná zvířata. Chceme prosadit změny, které umožní rychlejší cestu odebraných zvířat do nových domovů,“ říká předsedkyně asociace Kateřina Řežábková. Podle ní současná legislativa obsahuje řadu nejasností a různé úřady ji často vykládají odlišně.
Kočky na okraji zájmu
Velkým tématem je také situace toulavých koček. Útulky dlouhodobě upozorňují, že chybí jasná pravidla i dostatečná spolupráce obcí.„Denně narážíme na neochotu obcí tuto situaci řešit. Zároveň kriticky chybí kapacity pro kočky v útulcích. Příliš mnoho koček dnes umírá na ulicích anonymně a bez pomoci. To musíme změnit,“ říká členka výboru Soňa Schneiderová z organizace Pet Heroes. Asociace proto prosazuje širší kastrační programy i označování koček mikročipy, které by pomohlo omezit jejich nekontrolované množení.
Vyšší standardy
Impulsem ke vzniku asociace byla také nedávná kauza útulku na Kladensku, která znovu otevřela debatu o kvalitě péče v některých zařízeních. „Ukázalo se, že nestačí jen kontrolovat. Chceme útulkům nabídnout podporu, sdílet zkušenosti a pomoci jim zlepšovat péči o zvířata. Útulek má být pro zvíře jen přechodným domovem,“ říká členka výboru Veronika Slavíková z útulku Dogsy.
První svého druhu
Asociace zvířecích útulků a azylů ČR vznikla letos 1. května. Zakládajícími členy jsou útulky AniDef, Pet Heroes a Dogsy. Dohromady mají za sebou více než 7 300 zachráněných zvířat, zásahy v množírnách i případy týrání. Organizace je otevřená dalším útulkům a chce vytvořit společnou platformu, která bude hájit zájmy zvířat i těch, kteří o ně pečují.
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