Vybrat správnou stravu mazlíčků může být velká věda: Maso nad zlato...netýrejte kočky náhražkami!

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Kočky potřebují maso
Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají
Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají
Autor: Jana Ulrichová, kl - 
30. června 2026
05:00

Z koček, které se dříve spíše toulaly po vesnicích, se staly postupně právoplatní členové mnoha českých domácností. Ve srovnání se psy mají ale odlišné stravovací potřeby. Co kočce dopřát, aby byla v dobré kondici?

Hlavní součástí výživy koček je maso. Obsahuje totiž základní, pro kočky naprosto nepostradatelnou aminokyselinu, taurin. Kočičí organismus ho neumí sám vyrobit, kočka je proto odkázaná na jeho příjem v potravě. Jeho nedostatek se může projevovat onemocněním srdce nebo degenerací sítnice.

Kočky potřebují maso Kočky potřebují maso | Kateřina Lang

Maso nenahradíš

Maso proto u koček nelze nahradit sójou ani jinou rostlinnou bílkovinou, jako se to dělá u psů. „Pojem vegetariánská kočka je nesmysl hraničící s týráním,“ podotkla MVDr. Martina Velebová. Toho jsou si dobře vědomi i ve společnosti Krmiva Pučálka, s níž Blesk tlapky spolupracují. „Naše granule Marp Holistic jsou bez obilovin a k dostání v mnoha příchutích. Obsahují vysoký podíl čerstvého a sušeného masa,“ vysvětlil Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka s tím, že v nabídce mají také kapsičky a paštiky s kousky kuřete, krevet nebo tuňáka.

Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají | Jana Ulrichová

Zdroj energie

I když je kočka masožravec, potřebuje k životu i uhlohydráty. Ani lovící kočka si neodkrájí pouze libové maso. Myš spořádá obvykle i s trávicím traktem, kde bývá i podíl rostlinné stravy, tedy uhlohydrátů a vlákniny. Ty kočce poskytují nejen pohotový zdroj energie, ale také pomáhají k dobrému trávení.

Vybírejte pečlivě

Pokud chcete svou kočku krmit svědomitě, je třeba číst údaje na obalech. Na prvním místě by mělo být uvedeno maso. To je také důvod, proč není vhodné dávat kočce psí krmivo, i když vychází levněji.

Granule, konzervy a pamlsky Marp obsahují vše, co kočka potřebuje k dobré kondici Granule, konzervy a pamlsky Marp obsahují vše, co kočka potřebuje k dobré kondici | Krmiva Pučálka

Kočky jsou navíc mlsné, občas potřebují změnu. Stačí koupit jinou příchuť granulí nebo dodat lososový olej. „Ten je navíc skvělý pro zdraví srsti, kůže, kloubů a zraku,“ dodal Martin Pučálka s tím, že ve stravě by neměly chybět ani vitamíny.

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Kočky potřebují maso
Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají
Kočky jsou mlsné, občasnou změnu uvítají

Témata:
kočkykrmeníblesk tlapkymarppučálkaPraha
Jana Ulrichová
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