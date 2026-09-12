Nové centrum pro zvířata v nouzi potřebuje traktor. Pomůže při stavbě, i v péči o psy a kočky

Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Autor: Jana Ulrichová, kl - 
12. září 2026
05:00

Nového pomocníka potřebují dobrovolníci z Handipet Rescue, kteří ve Vysokém Chlumci na Příbramsku budují centrum na pomoc nemocným a handicapovaným zvířatům. Vyjde na 400 000 korun.

Handipet Rescue, který je projektem spolku Pet Heroes, už více než 10 let zachraňuje handicapovaná, nemocná a týraná zvířata. Za tu dobu pomohl šesti stovkám psů a koček, z nichž většině hrozilo uspání. Dočasné péče, které využívá, už ale kapacitně nestačí, proto spolek koupil bývalý statek, v němž buduje nové centrum.

Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata. Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata. | Pet Heroes z. s.

Pracant Ferda

Důležitým pomocníkem je pro ně v této fázi traktůrek, který pojmenovali Ferda. „Malotraktor nám nejprve výrazně pomůže při samotné výstavbě centra, a pak bude ulehčovat i každodenní péči o zvířata,“ uvedla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue.

Traktůrek, který pojmenovali Ferda, pro ně bude důležitým pomocníkem. Traktůrek, který pojmenovali Ferda, pro ně bude důležitým pomocníkem. | Pet Heroes z. s.

„Vybraný traktůrek je multifunkční, dá se využít k přesouvání těžkých chovatelských potřeb, odhrnování sněhu a ke spoustě dalších věcí. Bude nedílnou součástí našeho týmu,“ dodala.

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Jak pomoci

Pořízení traktoru včetně nakladače a lopaty vychází na 400 000 korun. Zájemci, kteří by na něj chtěli dobrovolníkům přispět, najdou potřebné informace na www.handipet.org/zvire/traktor/.

Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.
Tento statek přestavují dobrovolníci na nové centrum pro nemocná, handicapovaná a týraná zvířata.

Témata:
zvířatastatektraktorblesk tlapkyhandipet rescuepet herosStředočeský krajVysoký Chlumec
Jana Ulrichová
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