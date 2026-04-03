Žraly vlastní výkaly a umíraly hlady! Sbírka Blesk tlapek pomůže týraným kočkám z Teplic

Video se připravuje ...
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Kočky odebrané ženě z Teplic byly všechny nemocné a zubožené. Tato už dospělá kočička váží jako malé kotě.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
3. dubna 2026
05:00

Díky sbírce na Donio, kam přispívají čtenáři Blesku, mohly Blesk tlapky pomoci spolku Fousek z Krupky na Teplicku, který pečuje o 23 koček odebraných pro týrání. Podvyživená zvířata si tak pochutnají na kvalitním krmení Marp od Krmiv Pučálka.

Spolek Fousek z Krupky na Teplicku se stará o 130 koček. Nejvíce práce mají tamní ošetřovatelé s kočkami, které úřady nedávno odebraly majitelce (49) z Teplic. Držela je v pronajatém bytě v naprosto otřesných podmínkách. Kočky byly zanedbané, podvyživené a nemocné. Těla více než stovky dalších ukrývala v mrazáku. „Přijali jsme 21 koček včetně koťat, z nichž jedno ale po týdnu uhynulo. Jedna kočička u nás porodila, takže jich máme teď v péči 23,“ řekla zástupkyně spolku Michaela Baierová.

Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila. | Jana Ulrichová

Nemocné, přiškrcené

Všechny kočky byly ve velmi špatném stavu. „Vyskytovala se tam kaliciviróza, mykoplazma, herpes virus, plíseň, svrab a další přidružené nemoci. Navíc byly extrémně podvyživené a neměly hygienické návyky,“ popsala Michaela s tím, že byly i přiškrcené barevnými gumičkami, které jim majitelka z nepochopitelného důvodu dala na krk.

Díky za pomoc

V době, kdy úřady zasáhly, byly tyto kočky na pokraji smrti. „Stravovaly se tam patrně i vlastními výkaly, protože potravy tam měly opravdu pomálu,“ řekla Michaela. Blesk tlapky se proto rozhodly spolku pomoci. Spolu s www.krmiva-pucalka.cz tam dovezly paletu masových konzerv a kapsiček Marp nakoupenou z peněz ze sbírky na portálu Donio, kam přispívají čtenáři Blesku. „Kvalitní krmení je pro ně teď stěžejní. Proto jsme za tento dar nesmírně vděční. Děkujeme Blesk tlapkám, společnosti Pučálka a hlavně čtenářům, kteří do sbírky přispívají,“ řekla zástupkyně spolku.

Jedna z odebraných kočiček v útulku porodila tři koťátka. Jedna z odebraných kočiček v útulku porodila tři koťátka. | Jana Ulrichová

Ženu stíhá policie

Odebrané kočky přijaly dva útulky, většinu jich má Fousek, 5 našlo dočasný domov v Anidefu. Patří přitom stále původní majitelce, nemohou proto odejít do nových domovů. „Snažíme se je zdravotně stabilizovat a postupně je dát do pořádku. Budou podstupovat kastraci a očkování. Věříme, že to všechny zvládnou a jednou do nových domovů odejdou,“ řekla Michaela. Majitelku koček stíhá policie, a to za týrání zvířat, chov v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře.

Sbírku můžete podpořit ZDE.

Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Zástupkyni spolku Fousek paleta krmení Marp pro jejich svěřence potěšila.
Kočky odebrané ženě z Teplic byly všechny nemocné a zubožené. Tato už dospělá kočička váží jako malé kotě.

Témata:
týránímrazákkočkytýrání zvířatTeplicefousekblesk tlapkymarppučálkaÚstecký krajKrupka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

gynekolog_v_divci_skole ( 3. dubna 2026 13:56 )

Celý článek je reklama na krmivo jedné jmenované firmy.

Uživatel_5909283 ( 3. dubna 2026 09:50 )

Zavřít a nastavit pro ni stejny režim jako pro kočky

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Heidi Janků přiznala zdravotní problémy: Nepoznávám lidi!
Heidi Janků přiznala zdravotní problémy: Nepoznávám lidi!
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Karviná poprvé od kauzy v akci: změna na dresu i vzkaz od fanoušků Sparty. Co Šigut?
Karviná poprvé od kauzy v akci: změna na dresu i vzkaz od fanoušků Sparty. Co Šigut?
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země