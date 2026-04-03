Žraly vlastní výkaly a umíraly hlady! Sbírka Blesk tlapek pomůže týraným kočkám z Teplic
Díky sbírce na Donio, kam přispívají čtenáři Blesku, mohly Blesk tlapky pomoci spolku Fousek z Krupky na Teplicku, který pečuje o 23 koček odebraných pro týrání. Podvyživená zvířata si tak pochutnají na kvalitním krmení Marp od Krmiv Pučálka.
Spolek Fousek z Krupky na Teplicku se stará o 130 koček. Nejvíce práce mají tamní ošetřovatelé s kočkami, které úřady nedávno odebraly majitelce (49) z Teplic. Držela je v pronajatém bytě v naprosto otřesných podmínkách. Kočky byly zanedbané, podvyživené a nemocné. Těla více než stovky dalších ukrývala v mrazáku. „Přijali jsme 21 koček včetně koťat, z nichž jedno ale po týdnu uhynulo. Jedna kočička u nás porodila, takže jich máme teď v péči 23,“ řekla zástupkyně spolku Michaela Baierová.
Nemocné, přiškrcené
Všechny kočky byly ve velmi špatném stavu. „Vyskytovala se tam kaliciviróza, mykoplazma, herpes virus, plíseň, svrab a další přidružené nemoci. Navíc byly extrémně podvyživené a neměly hygienické návyky,“ popsala Michaela s tím, že byly i přiškrcené barevnými gumičkami, které jim majitelka z nepochopitelného důvodu dala na krk.
Díky za pomoc
V době, kdy úřady zasáhly, byly tyto kočky na pokraji smrti. „Stravovaly se tam patrně i vlastními výkaly, protože potravy tam měly opravdu pomálu,“ řekla Michaela. Blesk tlapky se proto rozhodly spolku pomoci. Spolu s www.krmiva-pucalka.cz tam dovezly paletu masových konzerv a kapsiček Marp nakoupenou z peněz ze sbírky na portálu Donio, kam přispívají čtenáři Blesku. „Kvalitní krmení je pro ně teď stěžejní. Proto jsme za tento dar nesmírně vděční. Děkujeme Blesk tlapkám, společnosti Pučálka a hlavně čtenářům, kteří do sbírky přispívají,“ řekla zástupkyně spolku.
Ženu stíhá policie
Odebrané kočky přijaly dva útulky, většinu jich má Fousek, 5 našlo dočasný domov v Anidefu. Patří přitom stále původní majitelce, nemohou proto odejít do nových domovů. „Snažíme se je zdravotně stabilizovat a postupně je dát do pořádku. Budou podstupovat kastraci a očkování. Věříme, že to všechny zvládnou a jednou do nových domovů odejdou,“ řekla Michaela. Majitelku koček stíhá policie, a to za týrání zvířat, chov v nevhodných podmínkách a zanedbání péče o zvíře.
Celý článek je reklama na krmivo jedné jmenované firmy.