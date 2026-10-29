Krásná srst vašeho psa? Začíná v misce s jídlem! Kvalitní krmivo jako základ

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Za krásnou srstí stojí kvalitní strava.
Za krásnou srstí stojí kvalitní strava.
Doxneo Lamb jsou jehněčí granule bez obilovin.
Autor: Jana Ulrichová, kl - 
29. října 2026
13:25

Lesklá a hustá srst není jen výsledkem důkladného česání a koupání. Její kvalita je odrazem toho, co domácí mazlíček dostává do misky. Kvalitní krmivo je základem nejen pro zdravou srst, ale i pokožku zvířete.

Stav srsti často odráží celkovou kondici psa. Pokud je jeho srst matná nebo má pes suchou a podrážděnou kůži, nemusí být problém jen ve venkovní péči. Důležitou roli hraje i kvalitní, vyvážená strava.

„V naší nabídce najde majitel zvířete například granule Doxneo, které obsahují jeden druh masa, jsou bez obilovin a hodí se pro všechna plemena,“ uvedl Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka s tím, že je vždy dobré zohlednit věk, velikost a individuální potřeby konkrétního psa.

Za krásnou srstí stojí kvalitní strava. Za krásnou srstí stojí kvalitní strava. | Krmiva Pučálka

Olej pro zdraví

Ke kvalitě srsti napomáhají i doplňky. Skvělý je lososový olej, který se v organismu podílí na celé řadě procesů. Je zdrojem omega-3 mastných kyselin a prospívá zdraví srsti, kůže, kloubů i zraku. „Špičkové oleje z řady Marp Holistic je možné přidávat ke granulím, konzervám, i k doma připravené vařené nebo syrové stravě,“ dodal výrobce.

Lososový olej je vhodný i pro kočky. Lososový olej je vhodný i pro kočky. | Krmiva Pučálka

Nejen pro lidi

Důležitou roli má i kolagen, o kterém se často mluví v souvislosti s péčí o lidské klouby a pleť. Potřebují ho ale i psi. Kolagenové tyčinky jsou novinkou, která může být nejen pamlskem, ale také způsobem, jak psa zabavit žvýkáním.

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Zdroj jódu

Do jídla doporučují odborníci přidávat psům i mořskou řadu kelpu, která je zdrojem jódu. Podílí se na správné funkci štítné žlázy a pomáhá v boji se zubním plakem a kamenem, což snižuje zápach z tlamy. Obsahuje i vitamíny, které přispívají ke kvalitě a hustotě srsti.

Marp Holistic kelpa. Marp Holistic kelpa. | Krmiva Pučálka

Kartáč do ruky

Ani nejlepší krmivo a doplňky ale nenahradí obyčejný kartáč. Pravidelné česání pomáhá odstranit odumřelou srst a hlavně umožní majiteli včas si všimnout, že se s kůží něco děje. Krásná srst tak není otázkou jednoho zázračného přípravku. Je výsledkem každodenní péče a pozornosti, kterou svému psovi věnujeme.

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Za krásnou srstí stojí kvalitní strava.
Za krásnou srstí stojí kvalitní strava.
Doxneo Lamb jsou jehněčí granule bez obilovin.

Témata:
srstpsi a kočkyblesk tlapkypučálkakrmiva pučálkakůžePokožkamiskajídlopeskoupáníPraha
Jana Ulrichová
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