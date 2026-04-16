Z nosu jí odstranili nádor, teď bojuje dál: Nina (5) hledá domov, kde bude konečně v bezpečí

Nina je roztomilá, hravá kočička
Nina je spokojená i venku ve voliéře
Autor: Jana Ulrichová 
16. dubna 2026
05:00

Nina (5) žila v kolonii, kde byly desítky nekastrovaných koček. Paní, která ji zachránila, ji donesla do útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně. Kvůli zdravotním problémům zatím Nina nemůže odejít do adopce, spolek jí proto hledá dočasnou péči.

Želvovinová Nina byla zachráněna coby odrostlé kotě. Má za sebou spoustu léčení, z nosu jí byl odstraněn nádor, jedna nosní dutina jí ale zůstala trvale poškozená. „Občasného kýchání se proto zřejmě už nikdy nezbaví,“ řekla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue, který si Ninu převzal z útulku do své péče.

Nina je roztomilá, hravá kočička Nina je roztomilá, hravá kočička | Pet Heroes z. s.

Jako jedináček

Po odebrání útvaru se Nina zotavuje, je ale potřeba počkat a sledovat, jestli se její zdravotní problémy nevrátí. Proto ještě před odchodem do adopce potřebuje dočasnou péči, kde by byla zvířecím jedináčkem. Jako každý onkologický pacient je náchylnější k onemocnění, proto hledá bezpečnou domácnost bez dalších zvířat, aby se vyvarovala předávání bacilů.

Zahrne láskou

Přestože neměla Nina lehký život, má úžasnou povahu. „Je hravá, miluje mazlení, takže člověka každý den zahrne láskou a spokojeným předením,“ řekla Soňa. Zájemci, kteří by chtěli Nině poskytnout útočiště a mají pro to vhodné prostředí, mohou napsat na e-mail marketa@petheroes.cz, případně si mohou nezávazně vyžádat více informací.

Nina je onkologický pacient, potřebuje proto dočasnou péči, kde by byla zvířecím jedináčkem Nina je onkologický pacient, potřebuje proto dočasnou péči, kde by byla zvířecím jedináčkem | Pet Heroes z. s.

Výdaje uhradí

Dočasná péče znamená, vzít si zvíře k sobě domů a starat se o něj jako o vlastní. „Nám pak dáváte vědět, jak se mu daří. V případě potřeby jsme připravení s čímkoliv pomoct,“ vysvětlila Soňa. Dodala, že výdaje za krmení, stelivo i veterinární péči bude během dočasné péče dál hradit Handipet Rescue, který je projektem spolku Pet Heroes.

Články odjinud

Radikální zásah kvůli Tomicové! Publikum soustrastně kývalo hlavou
Radikální zásah kvůli Tomicové! Publikum soustrastně kývalo hlavou
Aha!
Batáty 6x jinak: Od rychlého oběda se slaninou až po netradiční ravioli
Batáty 6x jinak: Od rychlého oběda se slaninou až po netradiční ravioli
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Krsek vstupuje do nového oboru. Ve Finsku pomůže postavit obří datacentrum za miliardy
Krsek vstupuje do nového oboru. Ve Finsku pomůže postavit obří datacentrum za miliardy
e15
Jak si vedou zimní posily Sparty? Nenaplněná pověst, herní naivita i těžká hlava
Jak si vedou zimní posily Sparty? Nenaplněná pověst, herní naivita i těžká hlava
iSport
VIPka Ghislaine Maxwell: Jak si žije Epsteinova „pravá ruka“ za mřížemi?
VIPka Ghislaine Maxwell: Jak si žije Epsteinova „pravá ruka“ za mřížemi?
Reflex
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Lidé a země