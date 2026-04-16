Z nosu jí odstranili nádor, teď bojuje dál: Nina (5) hledá domov, kde bude konečně v bezpečí
Nina (5) žila v kolonii, kde byly desítky nekastrovaných koček. Paní, která ji zachránila, ji donesla do útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně. Kvůli zdravotním problémům zatím Nina nemůže odejít do adopce, spolek jí proto hledá dočasnou péči.
Želvovinová Nina byla zachráněna coby odrostlé kotě. Má za sebou spoustu léčení, z nosu jí byl odstraněn nádor, jedna nosní dutina jí ale zůstala trvale poškozená. „Občasného kýchání se proto zřejmě už nikdy nezbaví,“ řekla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue, který si Ninu převzal z útulku do své péče.
Jako jedináček
Po odebrání útvaru se Nina zotavuje, je ale potřeba počkat a sledovat, jestli se její zdravotní problémy nevrátí. Proto ještě před odchodem do adopce potřebuje dočasnou péči, kde by byla zvířecím jedináčkem. Jako každý onkologický pacient je náchylnější k onemocnění, proto hledá bezpečnou domácnost bez dalších zvířat, aby se vyvarovala předávání bacilů.
Zahrne láskou
Přestože neměla Nina lehký život, má úžasnou povahu. „Je hravá, miluje mazlení, takže člověka každý den zahrne láskou a spokojeným předením,“ řekla Soňa. Zájemci, kteří by chtěli Nině poskytnout útočiště a mají pro to vhodné prostředí, mohou napsat na e-mail marketa@petheroes.cz, případně si mohou nezávazně vyžádat více informací.
Výdaje uhradí
Dočasná péče znamená, vzít si zvíře k sobě domů a starat se o něj jako o vlastní. „Nám pak dáváte vědět, jak se mu daří. V případě potřeby jsme připravení s čímkoliv pomoct,“ vysvětlila Soňa. Dodala, že výdaje za krmení, stelivo i veterinární péči bude během dočasné péče dál hradit Handipet Rescue, který je projektem spolku Pet Heroes.
