Droboučká kočička se toulala osamělá, hladová a slepá. Čmouha teď bojuje o nový život
Hladová, vyděšená a zřejmě úplně slepá. V takovém stavu se potulovala po ulici malá černá kočička, které zvířecí záchranáři říkají Čmouha. Motala se, narážela do věcí, bez pomoci by nejspíš dlouho nepřežila. Teď ji čeká vyšetření u očního specialisty a hlavně šance na nový život.
Čmouha zůstala úplně sama. Když se dostala do péče záchranářů, bylo jasné, že její největší problém jsou oči. Z útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně, kde se o ni zpočátku starali, se kvůli vážnému stavu očí přesunula do Handipet Rescue, projektu zaměřeného na nemocná, handicapovaná nebo týraná zvířata, která potřebují intenzivnější péči.
Oční specialista
Zatím není jasné, co kotě s očima má a zda je nějaká šance na zlepšení stavu. „Možná trochu vidí, spíš si ale myslíme, že ne,“ řekla zástupkyně Handipet Rescue Soňa Schneiderová. „Momentálně pro Čmouhu domlouváme termín u očního specialisty. Jako u všech zvířat v naší péči pro ni uděláme maximum,“ dodala.
Slepota nevadí
Ať už vyšetření dopadne jakkoliv, slepota podle záchranářů nemusí pro Čmouhu znamenat výrazné omezení. V Handipet Rescue už v minulosti pomohli řadě slepých koček, které později našly milující domovy. Kočky se totiž dokážou na život bez zraku velmi dobře adaptovat. Pomáhají jim ostatní smysly, a pokud jsou v bezpečném prostředí, mohou žít spokojený život stejně jako jejich zdraví sourozenci.
Pomoc pro Čmouhu
Zvířecí záchranáři platí veškeré veterinární náklady z darů dobrovolníků, kteří přispívají na transparentní účet. Do pomoci se může zapojit každý, například tím, že se rozhodne stát virtuálním adoptivním rodičem. Handipet Rescue nabízí možnost Čmouhu adoptovat na dálku a přispět tak na její péči. Více informací najdou zájemci na webu spolku https://www.handipet.org/nadalku/.
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