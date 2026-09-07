Droboučká kočička se toulala osamělá, hladová a slepá. Čmouha teď bojuje o nový život

Čmouha teď bojuje o nový život
Čmouha teď bojuje o nový život
Čmouha byla úplně sama a hladová
Čmouha má oči ve špatném stavu
Kočka u zvířecích záchranářů
Autor: Kateřina Lang - 
7. září 2026
05:00

Hladová, vyděšená a zřejmě úplně slepá. V takovém stavu se potulovala po ulici malá černá kočička, které zvířecí záchranáři říkají Čmouha. Motala se, narážela do věcí, bez pomoci by nejspíš dlouho nepřežila. Teď ji čeká vyšetření u očního specialisty a hlavně šance na nový život.

Čmouha zůstala úplně sama. Když se dostala do péče záchranářů, bylo jasné, že její největší problém jsou oči. Z útulku spolku Pet Heroes v Lanškrouně, kde se o ni zpočátku starali, se kvůli vážnému stavu očí přesunula do Handipet Rescue, projektu zaměřeného na nemocná, handicapovaná nebo týraná zvířata, která potřebují intenzivnější péči.

Slepota není pro kočky velkou překážkou Slepota není pro kočky velkou překážkou | Pet Heroes

Oční specialista

Zatím není jasné, co kotě s očima má a zda je nějaká šance na zlepšení stavu. „Možná trochu vidí, spíš si ale myslíme, že ne,“ řekla zástupkyně Handipet Rescue Soňa Schneiderová. „Momentálně pro Čmouhu domlouváme termín u očního specialisty. Jako u všech zvířat v naší péči pro ni uděláme maximum,“ dodala.

Kočka u zvířecích záchranářů Kočka u zvířecích záchranářů | Pet Heroes

Slepota nevadí

Ať už vyšetření dopadne jakkoliv, slepota podle záchranářů nemusí pro Čmouhu znamenat výrazné omezení. V Handipet Rescue už v minulosti pomohli řadě slepých koček, které později našly milující domovy. Kočky se totiž dokážou na život bez zraku velmi dobře adaptovat. Pomáhají jim ostatní smysly, a pokud jsou v bezpečném prostředí, mohou žít spokojený život stejně jako jejich zdraví sourozenci.

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Pomoc pro Čmouhu

Zvířecí záchranáři platí veškeré veterinární náklady z darů dobrovolníků, kteří přispívají na transparentní účet. Do pomoci se může zapojit každý, například tím, že se rozhodne stát virtuálním adoptivním rodičem. Handipet Rescue nabízí možnost Čmouhu adoptovat na dálku a přispět tak na její péči. Více informací najdou zájemci na webu spolku https://www.handipet.org/nadalku/.

Čmouha teď bojuje o nový život
Čmouha teď bojuje o nový život
Čmouha byla úplně sama a hladová
Čmouha má oči ve špatném stavu
Kočka u zvířecích záchranářů

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