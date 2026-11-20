Nell trpěla kvůli staré zlomenině. Aby mohla běhat, podstoupila dvě náročné operace
Těžký a bolestivý začátek života měla Nell, mladá kočička, které neléčená zlomenina působila muka při každém kroku. Díky projektu Handipet Rescue podstoupila náročné operace, které jí umožní zase běhat.
Nell (1) je teprve odrostlé kotě, měla by si hrát a dovádět. Místo toho ale kvůli neléčené, špatně srostlé zlomenině pánve trpěla velkými bolestmi. „Nevíme přesně, co se jí stalo. Víme ale jistě, že každý pohyb byl pro ni utrpením,“ řekla Soňa Schneiderová z Handipet Rescue.
Náročné operace
V péči spolku podstoupila Nella dvě náročné operace, kterých se ujal zkušený ortoped. První trvala 6 hodin, při druhé, 9hodinové, se podařilo srovnat kočičí pánev do správné polohy tak, aby se nevhodně nevytáčela. Teď je Nell stále ještě hospitalizovaná. „Musí dodržovat přísný klidový režim,“ vysvětlila Soňa s tím, že všichni teď doufají, že se bude dobře hojit a že se díky tomu definitivně zbaví bolestí a bude moct vést plnohodnotný kočičí život.
Jak pomoci
Péče o Nell vyšla Handipet Rescue, což je projekt spolku Pet Heroes, na zhruba 50 000 korun. Pokud by chtěl někdo spolku na úhradu její léčby, případně léčby dalších tamních svěřenců, přispět, najde potřebné informace na webu https://www.handipet.org/.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.