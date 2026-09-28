Díky vám jsme rozdali krmení za 2,5 milionu! Blesk tlapky rozjíždějí novou sbírku: Naplníme další misky?

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Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený.
Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený.
Do útulku spolku Anidef dorazila spolu s Blesk tlapkami a solidní náloží krmení i Martina Pártlová.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
28. září 2026
05:00

Sbírka Blesku na Donio určená na nákup krmiva do útulků a spolků pomohla stovkám zvířat. Zapojilo se do ní 3 674 dárců, kteří přispěli 2 531 891 korunami. Blesk tlapky za to nakoupily krmivo Marp, které rozvezly do útulků po celém Česku.

Sbírka, jejímiž patrony byli Marta Kubišová a Marek Ztracený, odstartovala v době ničivých povodní v roce 2024 a vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Útulky postižené touto povodní byly také prvními, které krmivo Marp od Blesk tlapek a společnosti Krmiva Pučálka dostaly. Postupem doby pak Blesk tlapky a Krmiva Pučálka společně obdarovaly více než tři desítky útulků a spolků, některé – např. ty, které přijaly větší množství zvířat z nezvládnutých chovů nebo množíren – i opakovaně. Společnost Krmiva Pučálka vždy částku, za kterou krmení Blesk tlapky dovezly, ještě navýšila ze svého.

Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený. Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený. | Jiří Koťátko

Má to smysl!

Spokojeni byli i patroni sbírky. „Jsem hrdou patronkou Blesk tlapek a nemůžu si to vynachválit. Když jsem se dozvěděla o této sbírce, moc jsem si přála být u toho,“ řekla Marta, která se stala synonymem psí pomoci. A stejně to cítil i Marek Ztracený, který si velmi pečlivě vybírá projekty, s nimiž spojí své jméno. „Tento projekt dává velký smysl. Zapojit se nejen přímo finančně, ale i svou podporou je to nejmenší, co mohu udělat, a dělám to rád,“ řekl.

Nemocní kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoc může každý, podpoří je i Blesk tlapky
Kříženci z nechtěného dědictví potřebují náročné operace. Pomoct může každý, útulek podpoří i Blesk tlapky

Nová sbírka

Nyní už je sbírka z administrativních důvodů ukončena. „Z celého srdce děkujeme za každou korunu, za každé sdílení, za každé povzbuzení, za každou naplněnou misku, a že jich bylo nepočítaně. To, co se nám společně podařilo, je výjimečné,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Kateřina Lang. „Protože ale zvířata v útulcích potřebují naši pomoc i nadále, otevřeli jsme novou sbírku, ze které budeme opět nakupovat a rozvážet krmení do útulků a dočasných péčí,“ dodala její kolegyně Jana Ulrichová.

Všichni, kteří by chtěli týraným, opuštěným a nemocným psům a kočičkám v útulcích přispět na krmení, najdou sbírku na platformě Donio. 

Radost z krmení měla i Eliška Vafková ze spolku Dejte nám šanci. Radost z krmení měla i Eliška Vafková ze spolku Dejte nám šanci. | Jana Ulrichová

Komu jsme pomohli

Mazlíci v nouzi, Čtyřlístek pro hafany, Útulek Klatovy, Anidef, Teplické kočky, Fousek, Dejte nám šanci, Tibet, Pes nejvěrnější přítel, Depozitum U Šimona, Šťastná srdíčka, Dočasky De De, Voříškov, ForDogs, Psí senioři v nouzi, Dogsy, Srdečné tlapky, Pomoc německým boxerům, Fousek, U Šmudliny, Tlapky v naději, Máme naději, Kapka pro tlapky, Útulek Jimlín, Doggoland, Psí domov Řepnice, Kočičí depozitum Dvůr Králové nad Labem, Francouzské potěšení, Útulek Chrudim, Útulek Děčín, Felisicat, Psí cesta František.

Reportérky Blesk tlapek s patronkou projektu i sbírky Martou Kubišovou. Reportérky Blesk tlapek s patronkou projektu i sbírky Martou Kubišovou. | Tonda Tran

Sbírka na operace

Blesk tlapky mají ještě jednu sbírku, díky které mohou pomáhat útulkům a spolkům s veterinárními náklady, zejména s úhradami za nákladné léčby a operace. V této sbírce, která stále běží, se už sešlo přes 1,2 milionu korun. Reportérky velmi pečlivě vybírají, komu a na co vybrané peníze poskytnou – a o všem podrobně informují ve svých reportážích i na Donio.

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Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený.
Do útulku v Klatovech dorazil s Blesk tlapkami i Marek Ztracený.
Do útulku spolku Anidef dorazila spolu s Blesk tlapkami a solidní náloží krmení i Martina Pártlová.

Témata:
pomockrmenísbírkablesk tlapkydoniomarpútulky a spolkykrmiva pučálkaPraha
Jana Ulrichová
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