Díky vám jsme rozdali krmení za 2,5 milionu! Blesk tlapky rozjíždějí novou sbírku: Naplníme další misky?
Sbírka Blesku na Donio určená na nákup krmiva do útulků a spolků pomohla stovkám zvířat. Zapojilo se do ní 3 674 dárců, kteří přispěli 2 531 891 korunami. Blesk tlapky za to nakoupily krmivo Marp, které rozvezly do útulků po celém Česku.
Sbírka, jejímiž patrony byli Marta Kubišová a Marek Ztracený, odstartovala v době ničivých povodní v roce 2024 a vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Útulky postižené touto povodní byly také prvními, které krmivo Marp od Blesk tlapek a společnosti Krmiva Pučálka dostaly. Postupem doby pak Blesk tlapky a Krmiva Pučálka společně obdarovaly více než tři desítky útulků a spolků, některé – např. ty, které přijaly větší množství zvířat z nezvládnutých chovů nebo množíren – i opakovaně. Společnost Krmiva Pučálka vždy částku, za kterou krmení Blesk tlapky dovezly, ještě navýšila ze svého.
Má to smysl!
Spokojeni byli i patroni sbírky. „Jsem hrdou patronkou Blesk tlapek a nemůžu si to vynachválit. Když jsem se dozvěděla o této sbírce, moc jsem si přála být u toho,“ řekla Marta, která se stala synonymem psí pomoci. A stejně to cítil i Marek Ztracený, který si velmi pečlivě vybírá projekty, s nimiž spojí své jméno. „Tento projekt dává velký smysl. Zapojit se nejen přímo finančně, ale i svou podporou je to nejmenší, co mohu udělat, a dělám to rád,“ řekl.
Nová sbírka
Nyní už je sbírka z administrativních důvodů ukončena. „Z celého srdce děkujeme za každou korunu, za každé sdílení, za každé povzbuzení, za každou naplněnou misku, a že jich bylo nepočítaně. To, co se nám společně podařilo, je výjimečné,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Kateřina Lang. „Protože ale zvířata v útulcích potřebují naši pomoc i nadále, otevřeli jsme novou sbírku, ze které budeme opět nakupovat a rozvážet krmení do útulků a dočasných péčí,“ dodala její kolegyně Jana Ulrichová.
Všichni, kteří by chtěli týraným, opuštěným a nemocným psům a kočičkám v útulcích přispět na krmení, najdou sbírku na platformě Donio.
Komu jsme pomohli
Mazlíci v nouzi, Čtyřlístek pro hafany, Útulek Klatovy, Anidef, Teplické kočky, Fousek, Dejte nám šanci, Tibet, Pes nejvěrnější přítel, Depozitum U Šimona, Šťastná srdíčka, Dočasky De De, Voříškov, ForDogs, Psí senioři v nouzi, Dogsy, Srdečné tlapky, Pomoc německým boxerům, Fousek, U Šmudliny, Tlapky v naději, Máme naději, Kapka pro tlapky, Útulek Jimlín, Doggoland, Psí domov Řepnice, Kočičí depozitum Dvůr Králové nad Labem, Francouzské potěšení, Útulek Chrudim, Útulek Děčín, Felisicat, Psí cesta František.
Sbírka na operace
Blesk tlapky mají ještě jednu sbírku, díky které mohou pomáhat útulkům a spolkům s veterinárními náklady, zejména s úhradami za nákladné léčby a operace. V této sbírce, která stále běží, se už sešlo přes 1,2 milionu korun. Reportérky velmi pečlivě vybírají, komu a na co vybrané peníze poskytnou – a o všem podrobně informují ve svých reportážích i na Donio.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.