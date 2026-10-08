Trestní oznámení na útočníka ze Staškova těsně před tragédií: Koláž s učitelkami v koncentračním táboře
Slovensko šokoval útok na škole ve Staškově, kde 29. září po napadení studentem přišly o život učitelka a teprve čtrnáctiletá dívka. Policejní inspekce nyní prověřuje, jestli se tragédii nedalo zabránit. Na mladíka totiž pár dní před strašnou událostí podali učitelé trestní oznámení!
Slovenská policejní inspekce vyšetřuje postup policie v případě útoku ve Staškově. Vyšlo najevo, že na mladého útočníka pár dní před tragédií podali učitelé trestní oznámení. A to kvůli mladíkově koláži, na které byly vyobrazeny učitelky v koncentračním táboře. Na ten měla navíc upozornit žákyně Nella. Ta se později bohužel stala jednou z obětí.
„Bylo to kvalifikované jako přestupek. Z oznámení nevyplývaly obavy o život nebo zdraví,“ vyjádřila se podle TV Markíza policejní prezidentka Jana Maškarová. Postupem policie se nyní zabývá i inspekce. V případu spustila trestní stíhání v přečinu zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle šéfa inspekce úřady o útočníkově chování věděly už před smrtelným napadením minulé úterý. Více informací by mohlo být známo do konce týdne.
K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel nožem napadl spolužačku Nellu (†13). O život přišla také učitelka Božena (†61). Další pedagožka (44), utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života.
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