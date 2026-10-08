Trestní oznámení na útočníka ze Staškova těsně před tragédií: Koláž s učitelkami v koncentračním táboře

Inspekce prověřuje postup policie po útoku ve Staškově
Inspekce prověřuje postup policie po útoku ve Staškově
Na Daniela (13) pět dní před útokem podali trestní oznámení
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Autor: Kamil Morávek - 
8. října 2026
16:57

Slovensko šokoval útok na škole ve Staškově, kde 29. září po napadení studentem přišly o život učitelka a teprve čtrnáctiletá dívka. Policejní inspekce nyní prověřuje, jestli se tragédii nedalo zabránit. Na mladíka totiž pár dní před strašnou událostí podali učitelé trestní oznámení!

Slovenská policejní inspekce vyšetřuje postup policie v případě útoku ve Staškově. Vyšlo najevo, že na mladého útočníka pár dní před tragédií podali učitelé trestní oznámení. A to kvůli mladíkově koláži, na které byly vyobrazeny učitelky v koncentračním táboře. Na ten měla navíc upozornit žákyně Nella. Ta se později bohužel stala jednou z obětí.

„Bylo to kvalifikované jako přestupek. Z oznámení nevyplývaly obavy o život nebo zdraví,“ vyjádřila se podle TV Markíza policejní prezidentka Jana Maškarová. Postupem policie se nyní zabývá i inspekce. V případu spustila trestní stíhání v přečinu zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle šéfa inspekce úřady o útočníkově chování věděly už před smrtelným napadením minulé úterý. Více informací by mohlo být známo do konce týdne.

K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel nožem napadl spolužačku Nellu (†13). O život přišla také učitelka Božena (†61). Další pedagožka (44), utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života. 

Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Krimi Staškov se loučil s ubodanou Boženou: Pohřeb v kostele, kde ministroval její vrah!

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Inspekce prověřuje postup policie po útoku ve Staškově
Inspekce prověřuje postup policie po útoku ve Staškově
Na Daniela (13) pět dní před útokem podali trestní oznámení
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.

Témata:
útoksmrtpobodáníútok ve školestaškovpolicieSlovenskotrestní oznámenínapadení
Kamil Morávek
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