„Jde o sérii konfliktů, které začaly minulý rok. Týkají se především toho, že houkají nebo troubí, když směřují k zásahu, a to klidně i během dne,“ potvrdil pro server novinky.cz bizarní situaci starosta Martin Sobotka.
Nejde jen o stížnosti, přišlo i trestní oznámení, které radnice už řeší s právníkem. „Velitel jednotky nás požádal o pomoc. Hasiči zachraňují život a teď musí vysedávat na policii a reagovat na každý podnět. Už to má trochu charakter šikany,“ uvedl starosta.
Naprosto ojedinělá situace
Základnu mají hasiči nedaleko náměstí. „Když houkají, mají pro to důvody, především ty bezpečnostní,“ podotkl starosta. Používání zvukových a světelných výstražných signálů přitom jasně upravuje vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Ze situace je zaskočený i mluvčí profesionálních hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar. „Nevím o tom, že by se podobná situace stala kdekoliv v republice,“ zdůraznil.
Dobrovolná jednotka měla loni160 zásahů. Šlo o nehody, požáry, resuscitace, technické zásahy.
VIDEO: Hasiči zveřejnili video dramatické záchrany ženy po dopravní nehodě nedaleko Dobřan.
