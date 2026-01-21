Kontroverze kolem osoby Josefa Bělici vyvolal jeho postup proti bankéři, který se řídil zákonem proti praní špinavých peněz a kontroloval hejtmanovy finance. Na zaměstnance banky podal trestní oznámení.
„Šlo o konflikt kvůli zákonu proti praní špinavých peněz. Ten bankám přikazuje prověřovat původ peněz politiků či přísněji hledět na jejich transakce. A případné nesrovnalosti hlásit úřadům,“ uvedl server seznamzpravy.cz, který na případ upzornil.
Policie: Nic protizákonného
Podle serveru došlo k roztržce již loni v druhé polovině roku při zakládání účtu na pobočce právě ve Frýdku-Místku. Bankéř údajně trval na dodržení zákona a prověření peněz. Bělica se pak měl obrátit na policii.
Ta se oznámením zabývala, ale nic protiprávního v případě bankéře nezjistila. „Tudíž byla věc ukončena založením,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
VIDEO: Hráči díl 19.: Kdoj je guvernér ČNB Aleš Michl?
Hráči díl 19.: Kdoj je guvernér ČNB Aleš Michl? hrc, Fameplay Live/Blesk