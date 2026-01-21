Kontroverze kolem osoby Josefa Bělici vyvolal jeho postup proti bankéři, který se řídil zákonem proti praní špinavých peněz a kontroloval hejtmanovy finance. Na zaměstnance banky podal trestní oznámení.

„Šlo o konflikt kvůli zákonu proti praní špinavých peněz. Ten bankám přikazuje prověřovat původ peněz politiků či přísněji hledět na jejich transakce. A případné nesrovnalosti hlásit úřadům,“ uvedl server seznamzpravy.cz, který na případ upzornil.

V úplatcích se zakázkami na byty létaly v Havířově miliony: Pětice nebude sedět, ale platit

U soudu stanula pětice obžalovaných mužů (na fotce jsou čtyři z nich) a jedna firma (její zmocněnkyně vpravo).

Policie: Nic protizákonného

Podle serveru došlo k roztržce již loni v druhé polovině roku při zakládání účtu na pobočce právě ve Frýdku-Místku. Bankéř údajně trval na dodržení zákona a prověření peněz. Bělica se pak měl obrátit na policii.

Ta se oznámením zabývala, ale nic protiprávního v případě bankéře nezjistila. „Tudíž byla věc ukončena založením,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

VIDEO: Hráči díl 19.: Kdoj je guvernér ČNB Aleš Michl?

Video
Video se připravuje ...

Hráči díl 19.: Kdoj je guvernér ČNB Aleš Michl? hrc, Fameplay Live/Blesk

 