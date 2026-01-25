Zamilovaný Milan unesl dívku (14) do Skotska: Zvrat v případu!
Obrovský šok zasáhl minulý rok obyvatele slovenské obce Handlová. Muž (53) unesl dívku (14) do Skotska! Přes podezření ze sexuálního zneužívání a výpovědi dalších dívek ho soud obvinil pouze za únos. Pachateli udělil 2 roky vězení. Město na muže podalo neúspěšné trestní oznámení a otec unesené dívky s mírou trestu nesouhlasí.
V minulém roce obyvatele obce Handlová na Slovensku zasáhly velké obavy o nezletilou studentku. Dívka bydlící s otcem jednoho rána odešla do školy, ze které už se nevrátila. Policie vyhlásila mezinárodní pátrání. Nakonec unesenou našel Interpol až ve Skotsku! Pachatel se bránil. „Chtěl jsem jí pomoct, protože ji otec týral,“ obhajoval se pro TV JOJ.
Od strašlivé události probíhalo soudní řízení a nyní si obviněný konečně vyslechl verdikt. Za únos mu soud udělil 2 roky bezpodmínečného pobytu za mřížemi. Město ani otec s nízkým trestem nesouhlasí a v souvislosti s jeho jménem panují mezi obyvateli děsivá podezření. „Na město se obrátili rodiče, učitelé i děti s vážným podezřením na sexuální zneužívání, ohrožení mravní výchovy mládeže a také podávání alkoholu mladistvým, kterého se měl na našem území dopustit jistý Milan L.,“ popsala Vanda Matiašková z oddělení komunikace města Handlová.
Město na základě okolností podalo na muže trestní oznámení, které policie okamžitě smetla ze stolu. „Neprokázalo se nic, žádný sexuální motiv, žádné mravní delikty. Je to hrozné, protože je člověk úplně bezmocný,“ vypověděl otec unesené dívky pro TV Markíza. Osahávat měl údajně také její kamarádky.
„Jako jednatelka města Handlová, ale i jako rodič vyjadřuji vážnou obavu nad tím, jestli jsme jako společnost schopní dostatečně ochránit naše máloleté děti před takovým konáním,“ vyjádřila se primátorka Handlové Silvia Grúberová. Únosce s trestem nesouhlasí a odvolal se vůči němu.
