Důchodce z Chebska měl zneužívat holčičky: Vybíral si mezi známými
Kriminalisté na Chebsku obvinili seniora ze znásilnění a sexuálních útoků na nezletilé dívky z okruhu jeho známých. Podle policie měl oběti k sexu nutit opakovaně několik let. Soud ho poslal do vazby, v případě odsouzení mu hrozí až 15 let vězení.
Policisté obvinili 71letého muže z Chebska ze znásilnění a sexuálního útoku. Důchodce podle kriminalistů několik let nutil k sexu nezletilé dívky z okruhu svých známých. Obviněného muže poslal soud do vazby, hrozí mu až 15 let za mřížemi. Na případ upozornil server Novinky.cz.
„Zahájili jsme trestní stíhání jednasedmdesátiletého muže z Chebska, kterého jsme obvinili ze spáchání pokračujících zvlášť závažných zločinů sexuální útok a znásilnění. Vzhledem k věku poškozených nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace,“ řekla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Podle Novinek.cz bylo mužovou obětí nejméně šest dívek, některé opakovaně.
