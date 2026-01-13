Řidič na Náchodsku vjel schválně do protisměru: Odnesla to máma s dítětem, šofér dostal 8 let
Pronásledoval ho strach, alkohol i policie. Muž na Náchodsku během zběsilé jízdy úmyslně vjel do protisměru a čelně narazil do auta s matkou a jejím synem. Oba utrpěli vážná, život ohrožující zranění. Krajský soud v Hradci Králové poslal šoféra na osm let do vězení a na deset let mu zakázal řízení.
Krajský soud v Hradci Králové poslal v úterý 13. ledna na osm let do vězení 22letého muže obžalovaného z pokusu o vraždu. Při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu. Soud mu také na deset let zakázal řídit. Sdělila to mluvčí soudu Kateřina Podeszwová.
Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání. Obžalovanému hrozilo až 18 let vězení. Soud při výměře trestu přihlédl mimo jiné k tomu, že obžalovaný prohlásil vinu.
Obžalovaného soud uznal vinným také z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci.
Podle obžaloby v únoru 2024 na Náchodsku při honičce s policisty strhl v opilosti auto do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozidlem značky Hyundai. Jeho řidička utrpěla život ohrožující zranění, vážně zraněný byl i její syn na místě spolujezdce. Do protijedoucího auta muž najel záměrně ve více než stokilometrové rychlosti, uvedla obžaloba. Podle spisu chtěl spáchat sebevraždu a způsobit smrt dalších lidí.
Policisté dechovou zkouškou u řidiče zjistili téměř dvě promile alkoholu. Orientační test na drogy měl muž negativní.
Nehoda se stala 11. února 2024 v pravotočivé zatáčce na silnici druhé třídy v Polici nad Metují. Policisté před tím na lince 158 obdrželi oznámení, že od Broumova směrem na Polici nad Metují jede dodávka, která kličkuje po silnici. U Pěkova hlídka auto spatřila a vydala se za ním. Z jízdy bylo zřejmé, že řidič je pod vlivem návykových látek. Na výzvu k zastavení ale řidič reagoval sešlápnutím plynu, popsala policie.
Po celou dobu pronásledování nejelo v protisměru žádné auto. Až v ulici Nádražní ulici v Polici nad Metují se v protisměru objevilo vozidlo, kterému vjel řidič dodávky náhle do cesty a v plné rychlosti se s ním čelně střetl. Auto, které řídil, si vzal z práce bez vědomí svého zaměstnavatele a v době mimo plnění pracovních úkolů.
POokus o vraždu dvou lidí a zase směšný trest.