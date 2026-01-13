Žádné bludy, ale vražda: Za brutální mord družky vyfasoval násilník 17 let a detenci
Muži (35), který předloni v červnu na náměstí v Jevíčku ubodal svoji partnerku, uložila v úterý pardubická pobočka královéhradeckého krajského soudu 17 let vězení a zabezpečovací detenci. Soud se vrátil k původní právní kvalifikaci zvlášť závažného zločinu vraždy. Podle revizního posudku znaleckého ústavu muž netrpěl poruchou s bludy.
Pardubická pobočka krajského soudu začala případ znovu projednávat poté, co původní rozsudek loni v létě zrušil Vrchní soud v Praze. Nařídil doplnit dokazování, a to revizní znalecký posudek psychického stavu obžalovaného. Krajský soud loni v dubnu rozhodl, že muž není trestně odpovědný kvůli duševní poruše a v době činu se dostal do bludu.
Mimořádně brutální čin
Soudce Miroslav Trávníček v odůvodnění rozhodnutí mimo jiné poukázal na mimořádnou brutalitu činu. Vliv návykové látky na čin se podle něj v původním řízení nejevil tak zásadně. „Naopak pro vrchní soud tato otázka byla zcela klíčová,“ řekl Trávníček. Obžalovaný je podle něj dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a už v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.
I proto se tím měl zabývat revizní znalecký posudek, který vyloučil poruchu s bludy. „(Znalci) poukazují také na to, že v podstatě tyto bludné představy ustupují v době dlouhodobější abstinence nebo hospitalizace. Zatímco kdyby tedy byla diagnostikována porucha s bludy, tak ta je rigidní, neměnná, stálá, obtížně léčitelná, a ten stav by nekolísal tak, jak u obžalovaného kolísá právě zejména v souvislosti s užíváním návykových látek,“ řekl Trávníček. Šlo podle něj o zásadní poznatek, který umožnil celou věc kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin vraždy.
Bludy netrpí
Muž má podle revizního posudku, jehož zpracovatelem byla Ústřední vojenská nemocnice v Praze, těžkou smíšenou poruchu osobnosti. Opakované užívání pervitinu mu přivodilo psychotické stavy, uvedl zpracovatel posudku Petr Navrátil. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný. „Vliv těchto faktorů hodnotíme jako závažný vedoucí k narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností, ale nikoliv k jejich úplnému vymizení,“ řekl Navrátil.
Poruchou s bludy, jak uvedl původní znalecký posudek, podle něj obžalovaný netrpí. Ochranná léčba podle znalců není dostatečné řešení, obžalovaný v léčbě podle nich opakovaně selhával a nejevil zájem o systematickou odvykací léčbu. Doporučili proto zabezpečovací detenci.
31 ran dýkou
Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel. Policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Je ve středním věku, drogy bral od 16 let, převážně pervitin a marihuanu. Podle soudního znalce si tak postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti.
Kvůli bludům si myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky. Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum. Kriminalisté případ nejdříve vyšetřovali jako vraždu, pak ho překvalifikovali na opilství. Muž u soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.
Pobočka krajského soudu zprostila loni v dubnu obžalovaného viny pro nepříčetnost a rozhodla o jeho umístění do detence. Vzhledem k tomu, že nové důkazy z revizního posudku nevyloučily změnu právní kvalifikace coby zvlášť závažného zločinu vraždy, rozhodl soud loni v prosinci o vzetí obžalovaného do vazby. Muž též musí zaplatit náhradu škody rodičům a dětem poškozené a zdravotní pojišťovně, která je v souhrnu přes tři miliony korun. Rozsudek není pravomocný.
