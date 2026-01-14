Naháč pobíhal ulicemi Žďáru: Za jízdy vyskočil z auta, prý se přijel otužovat
Bizarní scéna se odehrála v pondělí odpoledne v ulicích Žďáru nad Sázavou. Několik zdejších obyvatel nevěřilo vlastním očím, když před sebou spatřili zcela nahého muže (25). Na místo „činu“ vyrazila městská a posléze i republiková policie.
„Několik občanů nám oznámilo, že se v Jihlavské ulici u firmy Zdar pohybuje úplně nahý muž, který zastavuje auta a pokřikuje po kolemjdoucích. Naše hlídky okamžitě vyrazily na místo,“ popsal pro Novinky.cz vedoucí městské policie Martin Kunc.
Naháče mezitím lapili zaměstnanci dopravního podniku, dali mu fólii na zahřátí a zavřeli jej do autobusu. To vše za situace, kdy se ve městě a v jeho okolí pohybovala teplota hluboko pod nulou.
„Otužilec“ se přitom do města dostal neméně bizarně. Řidič auta, který naháče spatřil, mu zastavil s úmyslem odvézt jej do Žďáru na policii. „Ve chvíli, kdy muž z Prahy zjistil, že je převážen na policii, vyskočil za jízdy v nízké rychlosti z vozidla a dal se na útěk,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Otužilec pod vlivem drog
Muži zákona naháče, který na sobě měl pouze dva řetízky kolem krku, otestovali na alkohol a drogy. Nenadýchal, ale test na přítomnost návykových látek odhalil amfetamin. „Stopaře si následně do péče převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba, která ho za doprovodu policistů převezla do nemocnice k vyšetření,“ zmínila Michaela Lébrová.
Muž z Prahy hlídce tvrdil, že na Vysočinu přijel za otužováním a své oblečení nechal někde v lese. Podivným výletem si ovšem zadělal na hrozbu obvinění z trestného činu výtržnictví.
VIDEO: Naháč ve vlaku v Libni utíkal před policisty.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.