Tak jak ho pánbůh stvořil si mužstoupnul v pondělí večer v Opavě doprostřed rušné křižovatky a jal se řídit dopravu. Jenže právě netradiční regulovčík se stal spíše brzdou jakéhokoliv provozu, protoře řidiče z něho měli pořádný šok a hned pak legraci.
V Opavě řídil dopravu naháč! FB
Zablokoval rovněž přechod pro chodce. „Naháč tady řídil dopravu, byl bez bot a úplně mimo,“ konstatovala svědkyně.
Zpráva ve verších
Nahého muže si všimla projíždějící hlídka. „Stál uprostřed vozovky a svými pohyby se zřejmě snažil usměrnit dopravu. Kolegové jej vyzvali, aby silnici opustil, což učinil,“ informovala policistka Kateřina Kubzová.
Potom bylo nutné prokřehlému nemravovi přivolat záchranku, která ho s ohledem k jeho stavu odvezla do nemocnice. „Provedená dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj byly pozitivní. Teď se veškerými okolnostmi události zabývají opavští policisté,“ doplnila Kubzová.
Naštěstí se při exhbici naháče nikomu nic nestalo, strážníci tak celý zásah dokonce sepsali ve verších:
Na švestkách je lidi rušno, policistům bylo krušno.
Holý zadek ba i záda, ze předu je vidět „tadá“.
Možná drogy možná chlast, už je tady chlápek zas.
Regulovčík je to smělý, sirény mu k tomu zněly.
Mávat rukou v modré záři, chvíli se mu pěkně daří.
Nakonec ho rychlá veze, než mu mráz do těla vleze.