Tak jak ho pánbůh stvořil si mužstoupnul v pondělí večer v Opavě doprostřed rušné křižovatky a jal se řídit dopravu. Jenže právě netradiční regulovčík se stal spíše brzdou jakéhokoliv provozu, protoře řidiče z něho měli pořádný šok a hned pak legraci.

Video
Video se připravuje ...

V Opavě řídil dopravu naháč! FB

Zablokoval rovněž přechod pro chodce. „Naháč tady řídil dopravu, byl bez bot a úplně mimo,“ konstatovala svědkyně.

Pouťový bizár v Boskovicích: Opil se, svlékl donaha a ustlal si na střeše auta

Na obvinění z výtržnictví si zadělal v Boskovicích opilec. Svlékl se donaha a vyspával na střeše cizího auta.

Zpráva ve verších

Nahého muže si všimla projíždějící hlídka. „Stál uprostřed vozovky a svými pohyby se zřejmě snažil usměrnit dopravu. Kolegové jej vyzvali, aby silnici opustil, což učinil,“ informovala policistka Kateřina Kubzová.

Potom bylo nutné prokřehlému nemravovi přivolat záchranku, která ho s ohledem k jeho stavu odvezla do nemocnice. „Provedená dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj byly pozitivní. Teď se veškerými okolnostmi události zabývají opavští policisté,“ doplnila Kubzová.

Naštěstí se při exhbici naháče nikomu nic nestalo, strážníci tak celý zásah dokonce sepsali ve verších:

Na švestkách je lidi rušno, policistům bylo krušno.

Holý zadek ba i záda, ze předu je vidět „tadá“.

Možná drogy možná chlast, už je tady chlápek zas.

Regulovčík je to smělý, sirény mu k tomu zněly.

Mávat rukou v modré záři, chvíli se mu pěkně daří.

Nakonec ho rychlá veze, než mu mráz do těla vleze.

Fotogalerie
6 fotografií
Dopravu na křižovatce v Opavě řídil naháč! Zfetovaného a opilého muže odvezla záchranka.
Dopravu na křižovatce v Opavě řídil naháč! Zfetovaného a opilého muže odvezla záchranka.
Autor: FB/kde stojí švestky