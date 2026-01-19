Most byl v neděli v ranních hodinách zcela skryt v okolní mlze. Těžko tak bylo vidět muže, který se po něm podivně pohybuje na venkovní straně od silnice, a evidentně s ním není něco v pořádku. Přesto to se jeden všímavý řidič s ostřížím zrakem našel a nenechal to jen tak.
Přivolal městského policistu, který byl na místě za pár okamžiků. Ten se snažil muže stojícího za zábradlím s provazem přivázaným ke konstrukci mostu dostat do klidu. Reálně hrozilo, že si oprátku pověsí na krk a skočí dolů směrem k železniční trati.
„Po několika minutách napjatého rozhovoru se mu podařilo muže přesvědčit, aby pustil provaz a vrátil se zpět na mostovku. Muž byl následně předán do péče záchranné služby,“ popisoval mluvčí strážníků Marek Dýčka.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212.
VIDEO: Všímavé ženy a strážníci zachránili muže, který chtěl v Opavě skočit z mostu. (září 2025)
