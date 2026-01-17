Ačkoli se zamýšlelo, že trať bude zrušena a autobusy nahradí zdejší vlaky natrvalo, přišla Správa železnic s řešením. Díky němu by se vlaky přece jen mohly na původní trať vrátit.
„Máme studii, která preferuje překlenutí záplavového území zcela novou estakádou. Půjde o zásadní úpravu trati s důrazem na zajištění převedení případných dalších povodňových průtoků,“ řekl mluvčí Dušan Gavenda.
Vyhodnocují nabídky
Důležitá úprava trati se týká zničeného úseku mezi zastávkami Opava-zastávka a Malé Hoštice. Estakáda přes řeku Opavu má být přibližně 300 metrů dlouhá. Na provedení prací na trati byla vyhlášena veřejná soutěž.
„Vyhodnocujeme nabídky. Pro uchazeče je stanovena nejvyšší přípustná nabídková cena 577 milionů korun. Rádi bychom zahájili stavební práce ještě letos tak, aby došlo k obnovení provozu příští rok na podzim,“ uzavřel Dušan Gavenda.
VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)
Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024) HZS ČR