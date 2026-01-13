Zařízení dosloužila kotelna a hrozilo, že děti budou mrznout nebo nebudou mít kam jít. „Zkusíme to,“ řekl si personál a poprosil o pomoc s částkou 650 tisíc na nový kotel ve sbírce na platformě Donio. „Ani jsme moc nedoufali,“ přiznali zaměstnanci.
Pak se však stalo něco, co nikdo nečekal. Zatímco ve čtvrtek, kdy ji zveřejnili, bylo večer na sbírkovém účtu 24 tisíc korun, v pátek ráno už 2,2 milionu! „Dokonce bych si tipla, že tam ty peníze naskákaly během tří hodin,“ řekla potěšeně sociální pracovnice Kateřina Mikulcová.
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hana Kupková si nevzpomíná na žádný takový případ v minulosti, kdy by se peníze vybraly tak neuvěřitelně rychle a s obřím bonusem navíc. „Zvažujeme, ža po zakoupení kotle zbytek použijeme na opravu střechy v tomtéž Klokánku,“ uvedla.
Kotle byly už neudržitelné
Kotelna v benešovském zařízení přesluhuje už o deset let. Z původních čtyř kotlů je použitelný pouze jeden, náhradní díly se nevyrábějí a shání se velmi obtížně. „Při poruše často bereme díly ze starých již nefunkčních kotlů, aby vůbec bylo čím topit, řešíme opakované havárie, což není dlouhodobě udržitelné. Kdyby kotel klekl, museli bychom Klokánek zavřít,“ popsali pracovnicí k prosbě o peníze patálie, které jim lidé pomohli vyřešit.
Klokánek Dolní Benešov je už 25 let bezpečným domovem pro děti, které se ze dne na den ocitly v těžké životní situaci. Pro děti, které přišly o jistotu, klid a často i o důvěru v dospělé. Aby se mohly uzdravovat, potřebují hlavně bezpečí, stabilitu a teplo domova – v tom nejdoslovnějším smyslu slova.
