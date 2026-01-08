Nehoda vlaku v Havlíčkově Brodě ochromila dopravu: Škody se vyšplhaly na 32 milionů
Brzy ráno v Havlíčkově Brodě vykolejil cisternový vagon nákladního vlaku, který převážel naftu. Neštěstí ochromilo dopravu na hlavní trati do Prahy. Nehoda se obešla bez zranění. Na kolejích panuje chaos a opravy potrvají až do 18. ledna.
V Havlíčkově Brodě dnes brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu. ČTK to sdělil Martin Drápal z Drážní inspekce.
Nikdo nebyl zraněn
Zraněný nikdo nebyl. Nehodu měl cisternový nákladní vlak převážející naftu. Opravy kolejového svršku podle předpokladu Správy železnic potrvají do 18. ledna. Na rychlíkové trati na Prahu kvůli tomu jezdí vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Okrouhlicí po jedné ze dvou traťových kolejí.
Náhradní autobusová doprava byla kvůli nehodě zavedená na regionální trati z Havlíčkova Brodu do Humpolce, podle Správy železnic kvůli poškozeným výhybkám. Provoz vlaků by tam měl být obnovený v pátek okolo poledne. Podrobnosti jsou na webu Českých drah.
Z cisterny nic nevyteklo
Nehoda se ve stanici Havlíčkův Brod podle Drážní inspekce stala ve 3:50. Vykolejil dvacátý vůz za lokomotivou.
Cisternový vagon vykolejil při jízdě nákladního vlaku. Mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka dopoledne uvedl, že z cisterny nic nevytékalo. Po 17:00 uvedl, že pokračují práce na vrácení vagonu na koleje.
