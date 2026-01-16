Muž v Děčíne se kymácel nad srázem: Policisté mu zachránili život
Stačilo málo a muž z Děčína už nemusel být mezi živými. Přelezl zábradlí a nebezpečně se kymácel nad skalním srázem. Díky včasnému zásahu policistů nedopadla událost tragicky.
Když policisté v tomto týdnu přijeli k Pastýřské stěně v Děčíně, muže dělilo od smrti jen pár kroků.
Policisty zavolala bývalá partnerka
Děčínský deník uvedl, že policisty zalarmovala mužova expartnerka s tím, že se bojí o jeho život.
Ten jí něco podobného naznačoval v zaslaných zprávách a poté konverzaci utnul. Z komunikace mezi bývalým partnery vyplynulo, že by se muž mohl nacházet na Pastýřské stěně. Policisté neváhali a okamžitě vyjeli na místo.
Kymácel se nad skalním srázem
Muž přelezl zábradlí a nebezpečně se kymácel nad srázem. Katastrofický scénář dokreslovala všudypřítomná tma, mlha a zima.
Zoufalý muž nejprve s policisty odmítal komunikovat, ti se ale nevzdávali a postupně se jim s ním podařilo navázat kontakt.
Policisté muže uklidnili a přesvědčili, aby se nestyděl a přijal odbornou pomoc. Následně ho předali do péče zdravotníků.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
