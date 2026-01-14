Schodiště smrti v alpském baru: 34 lidí uhořelo, když se rozpadlo
Nová děsivá zjištění vyšetřovatelů zásadně mění pohled na novoroční tragédii ve švýcarském horském středisku. Většina obětí požáru v podzemním baru Le Constellation nezemřela přímo v plamenech, ale na únikovém schodišti, které se během zoufalého útěku hostů zřítilo. Schodiště bylo předtím výrazně zúženo při rekonstrukci. Majitel podniku čelí obvinění z usmrcení z nedbalosti.
V noci na 1. ledna zachvátil podzemní bar Le Constellation v Crans-Montaně ničivý požár. Oheň se rozšířil poté, co prskavky v lahvích šampaňského zapálily akustickou pěnu na stropě. Tragédie si vyžádala 40 mrtvých a více než stovku zraněných.
Schodiště zúžené na třetinu
Vyšetřovatelé nyní zjistili, že klíčovou roli sehrálo únikové schodiště vedoucí z podzemí. Původně mělo šířku na tři metry, po rekonstrukci však zůstal pouhý jeden metr. Podle závěrů šetření se na něm během paniky tísnily desítky lidí, tlak davu konstrukce nevydržela a dřevěné stupně i zábradlí se utrhly od zdi. Lidé padali zpět do zakouřeného suterénu, kde se udusili.
Vyšetřovatelé médiím uvedli, že považují zásah do schodiště za jeden z rozhodujících faktorů katastrofy. Právě na schodišti totiž zahynulo 34 lidí! Těla byla nalezena nahromaděná u paty zřícené konstrukce.
Majitelé před soudem
Majitel baru Jacques Moretti (49) je ve vazbě a spolu se svou manželkou a spolumajitelkou Jessicou Morettiovou (40) čelí obviněním z usmrcení z nedbalosti a dalších trestných činů. Moretti se přiznal, že schodiště nechal zúžit on sám při rekonstrukci podniku po převzetí v roce 2015. Není jasné, zda měl k úpravám stavební povolení.
Zamčené dveře a žádná ochrana
Moretti při výslechu připustil také to, že v době požáru byly zamčené servisní dveře v přízemí. Když se na místo dostal, musel je násilím otevřít a za nimi našel lidi v bezvědomí. Tvrdí, že neví, proč byly dveře zajištěné.
Majitel rovněž uvedl, že v baru nebyly instalovány sprinklery ani hasicí přístroje a personál neprošel žádným školením požární bezpečnosti. Podle jeho slov sice podnik během let navštívili hasiči, nikdy však nenařídili zásadní úpravy.
Soud má rozhodnout, zda bude vazba Jacquese Morettiho prodloužena. Jeho manželka je stíhána na svobodě s elektronickým náramkem.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.