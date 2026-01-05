Majitel baru, ve kterém uhořely děti: Pasák odsouzený za únos
Požár v baru Le Constellation ve švýcarské Crans-Montaně připravil o život 40 lidí a dalších 119 zranil. Tragédie zároveň otevřela otázky kolem majitele podniku Jacquese Morettiho. Má bohatou kriminální minulost.
Ve švýcarském středisku Crans-Montana vypukl na Nový rok ničivý požár v baru Le Constellation. Tragédie si vyžádala 40 lidských životů a dalších 119 lidí utrpělo zranění. Podle vyšetřovatelů se oheň rozšířil poté, co hosté používali zapálené prskavky zasunuté do lahví se šampaňským. Jiskry se dostaly příliš blízko ke stropu a během několika okamžiků zachvátily celý prostor. Mezi oběťmi jsou i děti.
Do popředí se po tragédii dostal spolumajitel podniku, který má podle zahraničních médií výraznou kriminální minulost. Ve Francii byl Jacques Moretti v roce 2005 odsouzen a uvězněn kvůli závažným trestným činům, mezi nimiž se objevovalo kuplířství, podvody, únos i nezákonné věznění.
Po propuštění z vězení Francii opustil a přesunul se do Švýcarska, kde v Crans-Montaně rozjel podnikání a postupně vybudoval několik firem. V roce 2015 převzal také bar Le Constellation.
Moretti spolu se svou manželkou Jessicou nyní čelí vyšetřování kvůli možnému zanedbání bezpečnosti. V době požáru byla v baru pouze jeho manželka, která utrpěla popáleniny na paži. Majitel sice tvrdí, že podnik splňoval všechny požadavky, podle deníku Daily Mail však vyšlo najevo, že provoz prošel za posledních deset let oficiální kontrolou pouze třikrát, přestože místní předpisy počítají s každoročními kontrolami objektů otevřených veřejnosti.
Vyšetřování nadále pokračuje a úřady nevylučují, že v případu mohou padnout obvinění z usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti. Manželé Morettiovi zatím nebyli oficiálně obviněni, zůstávají na svobodě a se švýcarskými vyšetřovateli spolupracují.
Zajímavé budou zápisy úředníků odpovědných za kontroly. Měli toho moc a nestíhali nebi byli podplaceni, aby měli oči zavřené?