Chaos na letu do Londýna: Žena napadla posádku! Stroj se musel vrátit
Agresivní žena na silvestrovském letu z Krakova do Londýna vyvolala na palubě nepředstavitelný chaos. Fyzicky napadla členy posádky a donutila tak kapitána letu k okamžitému přistání. Na místě následně zasahovala policie a žena byla předána zdravotníkům. Hrozí jí nejen pokuta, ale také roční trest vězení.
Po dramatickém incidentu na silvestrovském letu z Krakova do Londýna bylo rozhodnuto o okamžitém návratu letadla na krakovské letiště v polských Balicích. Pasažérka (45) se na palubě chovala agresivně, začala fyzicky napadat členy posádky a ignorovala jejich pokyny. Hrubé chování nadále gradovalo, což přimělo kapitána k rozhodnutí přerušit let.
Po přistání letadla na letišti byla výtržnice spolu se svým manželem vyvedena z paluby. Na místo okamžitě dorazili příslušníci pohraniční policie, kteří převzali kontrolu nad situací. Zadržená žena byla následně převezena k ošetření do nemocnice.
Vyšetřování incidentu pokračuje a žena čelí nejen možnosti pokuty, ale i trestu odnětí svobody až na jeden rok. Agresivní chování na palubě letadla mělo negativní dopad na bezpečnost letu a je vyšetřováno jako podezření z trestného činu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.