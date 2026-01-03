Muž ve Stroupči měl zavraždit manželku: Hrozně ji miloval, popsala Stanislava
Na Nový rok našli lidé v rodinném domě ve Stroupči na Lounsku mrtvého muže a ženu. Policie případ vyšetřuje jako vraždu a následnou sebevraždu. Svědkyně, jež s párem mluvila krátce před tragédií, popsala jejich vztah, opakované neshody i to, co se podle ní dělo v osudnou noc.
V malé obci Stroupeč, kde žije zhruba stovka obyvatel, došlo hned první den roku k tragédii. V jednom z rodinných domů byli nalezeni mrtví muž a žena. Policisté dům uzavřeli a na místo vyjela krajská kriminálka.
Podle informací, které zazněly ve vysílání CNN Prima NEWS, spolu partneři dlouhodobě řešili problémy ve vztahu. Jejich známá Stanislava uvedla, že mezi nimi panovalo opakované napětí. Neshody se měly týkat jiné osoby a mezi partnery vyvolávaly konflikty.
Při posledním setkání ale podle jejích slov žádná otevřená hádka neprobíhala. „Akorát se spolu nebavili, jinak bylo všechno v klidu,“ popsala svědkyně. Dodala, že muž měl doma zbraně spojené s jeho zálibami. „Hrozně ji miloval, měl v sobě pár piv. Šlo asi o nějaký zkrat,“ míní žena.
Drama se podle dostupných informací odehrálo v nočních hodinách po silvestrovských oslavách. Soused se k domu vydal na Nový rok, aby partnerům popřál vše nejlepší do nového roku. Když se mu opakovaně nepodařilo zazvonit ani dostat dovnitř, zalarmoval policii a hasiče.
Kriminalisté pracují s verzí, že muž nejprve usmrtil partnerku a poté spáchal sebevraždu. „V tuto chvíli probíhají úkony trestního řízení, vyhodnocují se stopy a byla nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Vyšetřování má objasnit přesný sled událostí i příčinu úmrtí obou osob.
