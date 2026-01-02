Dva mrtví v domě na Lounsku: Vražda a sebevražda!
Policie vyšetřuje první vraždu letošního roku v Ústeckém kraji. V rodinném domě ve Stroupeči na Lounsku byli dva mrtví lidé. Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu, uvedli policisté na síti X.
„Policie se případem zabývá od čtvrtka 1. ledna," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Přesnou příčinu úmrtí muže a ženy určí nařízená soudní pitva.
„Policisté zajišťují stopy a provádí další standardní procesní úkony,“ dodala.
Video V Mostecké ulici v Brně muž na ulici ubodal partnerku (†30)!
Video se připravuje ...
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.