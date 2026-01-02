Dva mrtví v domě na Lounsku: Vražda a sebevražda!

Rodinný dům na Lounsku, ve kterém měla proběhnout vražda a sebevražda
Rodinný dům na Lounsku, ve kterém měla proběhnout vražda a sebevražda  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
2. ledna 2026
10:33

Policie vyšetřuje první vraždu letošního roku v Ústeckém kraji. V rodinném domě ve Stroupeči na Lounsku byli dva mrtví lidé. Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu, uvedli policisté na síti X.

„Policie se případem zabývá od čtvrtka 1. ledna," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Přesnou příčinu úmrtí muže a ženy určí nařízená soudní pitva.

„Policisté zajišťují stopy a provádí další standardní procesní úkony,“ dodala.

Video  V Mostecké ulici v Brně muž na ulici ubodal partnerku (†30)!  - PČR
Video se připravuje ...

Témata:
sebevraždapolicieokres LounyvraždaÚstecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud