Svědectví z hořícího baru ve Švýcarsku: 40 mrtvých kvůli prskavce?!
Požár baru ve švýcarském lyžařském resortu Crans-Montana si vyžádal desítky obětí a kolem stovky zraněných. Objevila se první svědectví a spekulace o možných příčinách. Podle švýcarských úřadů, na které se odvolává agentura DPA, nastalo v baru takzvané celkové vzplanutí, což je jev, při kterém se téměř současně prudce vznítí všechny hořlavé látky v místě požáru.
Zatím se mluví o přibližně 40 mrtvých a 100 zraněných osob, které zasáhl výbuch pyrotechniky ve švýcarském lyžařském resortu. K explozi mělo dojít kolem 1:30 v noci, příčiny vzniku požáru zatím nejsou jasné.
Podle zdroje deníku Daily Mail se jednalo prskavku, se kterou číšník manipuloval příliš blízko stropu, protože seděl na ramenou kolegy. „Celý strop baru začal hořet,“ vypověděl jeden ze svědků. Jedná se zatím však jen o spekulace.
Ať byl zdroj jakýkoliv, rozpoutal obrovskou tragédii. Požár začal v suterénu baru a schodiště vedoucí ven bylo příliš úzké pro všechny prchající. Oheň se během pár sekund rozšířil. „Někteří lidé rozbíjeli okna, aby se dostali ke vzduchu,“ popsal svědek. „Stále se třesu, mnozí plakali, když odcházeli. Byla to masová panika,“ dodal.
Svědek, který hovořil s francouzskou televizní stanicí BFMTV, popsal, jak lidé rozbíjeli okna, aby unikli plamenům. Panikařící rodiče spěchali na místo, aby zjistili, zda jejich děti nezůstaly uvězněny uvnitř. Mladý muž řekl, že viděl asi 20 lidí, jak se snaží dostat ven z kouře a plamenů. Scénu přirovnal k hororovému filmu.
Dvě ženy řekly BFMTV, že na večírku viděly barmana, jak nese na ramenou svou kolegyni, která držela v láhvi zapálenou svíčku. Od svíčky se podle nich vznítil dřevěný strop, přičemž plameny se rychle rozšířily a strop se zřítil. Jedna ze svědkyň dále popsala tlačenici, která vznikla, když se lidé v panice snažili uniknout ze suterénního klubu po úzkém schodišti a skrze úzké dveře.
Policie uvedla pyrotechniku jako možnou příčinu vzniku požáru. Celou situaci přezkoumává. Na místo během chvilky přiletělo nespočet sanitek a vrtulníků. Zranění museli být rozřazeni do různých nemocnic z důvodu limitovaných kapacit. Zároveň probíhá rozsáhlá identifikace těl, aby se oběti dostaly zpět ke svým rodinám, uvedl francouzský server BFMTV.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.